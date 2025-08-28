  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le pilote est décédé» Un avion de chasse de l’armée polonaise s’écrase lors des préparatifs d'un show aérien

Basile Mermoud

28.8.2025

Un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise s'est écrasé jeudi lors des préparatifs d'un show aérien à Radom dans le centre de la Pologne, tuant le pilote, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Le ministre de la Défense se renda sur les lieux de la catastrophe (photo d’illustration).
Le ministre de la Défense se renda sur les lieux de la catastrophe (photo d’illustration).
IMAGO/News Images

Agence France-Presse

28.08.2025, 20:27

«Tragédie à Radom, pendant les préparations de l'AirShow, un avion F-16 s'est écrasé. Malheureusement, le pilote est décédé», a déclaré Adam Szlapka sur X, ajoutant que le ministre de la Défense se rendait sur les lieux de la catastrophe.

Les plus lus

Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit
Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
«J'étais tellement choquée» - Une légende des Bleues règle ses comptes
Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes
Le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim s’est éteint à 103 ans