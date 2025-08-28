Un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise s'est écrasé jeudi lors des préparatifs d'un show aérien à Radom dans le centre de la Pologne, tuant le pilote, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Le ministre de la Défense se renda sur les lieux de la catastrophe (photo d’illustration). IMAGO/News Images

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Tragédie à Radom, pendant les préparations de l'AirShow, un avion F-16 s'est écrasé. Malheureusement, le pilote est décédé», a déclaré Adam Szlapka sur X, ajoutant que le ministre de la Défense se rendait sur les lieux de la catastrophe.