Dans la mer Baltique, un pétrolier de la flotte fantôme russe a ignoré les instructions de la marine estonienne. Peu après, un jet de combat Su-35 a fait son apparition sans être annoncé et sans contact radio. Pour l'Estonie, il est clair que l'incident n'est pas dû au hasard.

Pour se protéger, un jet Su-35 est soudainement apparu. KEYSTONE

Sven Ziegler

Une confrontation explosive a eu lieu mardi soir dans la mer Baltique. Comme l'indique le gouvernement estonien, un pétrolier russe nommé Jaguar, connu pour faire partie de la soi-disant flotte fantôme, a traversé la zone économique estonienne, sans réagir aux tentatives de contact.

Le navire, qui ne bat pas de pavillon officiel, fait partie, selon les autorités estoniennes, du réseau par lequel Moscou continue d'exporter du pétrole malgré les sanctions internationales.

Lorsque la marine estonienne a voulu contrôler le navire, les choses ont dégénéré: un Su-35 de l'armée de l'air russe a traversé l'espace aérien estonien au-dessus de la péninsule de Juminda - sans signal transpondeur, sans autorisation, sans contact radio avec le contrôle aérien. Tallinn part du principe que l'avion de combat a été envoyé de manière ciblée pour protéger le Jaguar d'une éventuelle immobilisation.

«La Russie ne représente pas seulement une menace par sa guerre en Ukraine, mais aussi par une intimidation ciblée dans l'espace aérien international», a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères Margus Tsahkna lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Turquie.

Le Jaguar a poursuivi sa route sans être inquiété et a ensuite quitté les eaux estoniennes en direction de la Russie. Des chasseurs F-16 portugais, qui assurent la sécurité de l'espace aérien balte dans le cadre de la mission de l'OTAN, ont décollé pour effectuer une reconnaissance.

Tensions croissantes dans la mer Baltique

Depuis le début de la guerre en Ukraine , la mer Baltique est devenue de plus en plus le théâtre de tensions hybrides. Selon les services de sécurité occidentaux, la Russie mise de plus en plus sur ce que l'on appelle les flottes de l'ombre: de vieux pétroliers au statut d'assurance incertain, qui naviguent sous pavillon de complaisance et sont censés contourner les sanctions.

Outre la composante économique, cela comporte également des risques écologiques: beaucoup de ces navires sont techniquement dépassés, incapables de manœuvrer et à peine couverts en cas d'accident.

L'Estonie a commencé il y a un an déjà à contrôler de manière ciblée les documents d'assurance des navires suspects. Le pays reçoit le soutien de l'OTAN, qui a récemment renforcé sa présence maritime dans la région.

Le Premier ministre estonien Kristen Michal a mis en garde contre le danger croissant: la flotte fantôme pourrait être utilisée non seulement pour le transport illégal de pétrole, mais aussi pour le sabotage d'infrastructures sous-marines. Des indices avaient déjà été donnés en 2024 - dans un cas, un pétrolier russe est soupçonné d'avoir délibérément endommagé des câbles sous-marins.

Pas de réaction de la Russie

Le fait qu'un avion de combat russe soit à nouveau apparu est remarquable: depuis le début de la guerre en Ukraine, les violations de l'espace aérien par des jets russes au-dessus de l'Estonie étaient devenues rares, apparemment parce que l'armée de l'air est fortement engagée dans la guerre. Tallinn considère d'autant plus l'incident actuel comme une provocation claire.

L'Estonie a réagi diplomatiquement: le ministère des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade russe et a protesté formellement. La Russie n'a pas encore fait de déclaration.