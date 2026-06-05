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Après un message d'erreur Un avion de Swiss obligé de tourner pendant des heures au-dessus de la mer

Samuel Walder

5.6.2026

Pour 231 passagers, le voyage vers Zurich s'est terminé, pour l'instant, à Mumbai. Après l'apparition d'un message d'erreur à bord d'un Airbus de Swiss, l'équipage a interrompu le vol. Avant de pouvoir atterrir en toute sécurité, l'appareil a d'abord dû consommer environ 20 tonnes de carburant.

Un Airbus A330 a dû tourner pendant plus de deux heures au-dessus de la mer d'Arabie. (photo d'archives)
Un Airbus A330 a dû tourner pendant plus de deux heures au-dessus de la mer d'Arabie. (photo d'archives)
KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Samuel Walder

05.06.2026, 13:37

05.06.2026, 14:22

Un vol Swiss reliant Mumbai à Zurich a dû être interrompu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le vol LX155 a décollé de l'Inde à 21 h 34, heure suisse, mais a atterri à nouveau à son aéroport de départ, à Mumbai, après 5 heures et 20 minutes de vol. C'est ce qu'indiquent les données du service de suivi des vols Flightradar24.com.

Au départ, le vol s'est déroulé comme prévu. Mais après un peu plus de deux heures, les pilotes ont fait demi-tour peu avant la frontière pakistanaise. «Un message d'erreur est apparu pendant le vol de Mumbai à Zurich», explique Nicole Meier, porte-parole de Swiss, au «Tages Anzeiger».

Le système électrique, «qui commande notamment l'éclairage, les sièges, les toilettes et le système de divertissement à bord», aurait été concerné. Une tentative de réinitialisation du système serait restée vaine.

Urgence dans les airs. Un vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Urgence dans les airsUn vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Pendant plus de deux heures au-dessus de la mer

L'Airbus A330 a alors fait demi-tour vers Mumbai. Avant d'atterrir, l'avion a toutefois dû tourner en rond au-dessus de la mer d'Oman pendant 130 minutes. Au cours de 15 tours au total, il s'est maintenu à une altitude d'un peu moins de 4 000 mètres.

La raison en était le poids de l’appareil. «S’il avait atterri avec son poids initial, il aurait dépassé la masse maximale à l’atterrissage autorisée», explique M. Meier. Contrairement à certains autres avions, l’Airbus A330 ne dispose pas d’un système permettant de larguer du carburant en vol. C’est pourquoi il a fallu brûler du kérosène en effectuant ces tours prolongés.

«Le fait de tourner en rond a permis d'alléger l'avion d'environ 20 tonnes», explique Meier. Une telle mesure n'est pas prise à la légère. «Dans ce cas, la priorité absolue de notre équipe de pilotage était de garantir un atterrissage sans problème». L'avion a finalement atterri sans encombre à Mumbai à 4h55 CEST.

Long retard pour les passagers

Pour les 231 passagers, cet incident a entraîné un long retard. Selon Swiss, la plupart des passagers ont pu être réacheminés le jour même ou dans la nuit vers d’autres vols. « Pour une vingtaine de passagers ayant des réservations plus complexes ou nécessitant des services particuliers, nous avons cherché des solutions individuelles. »

La compagnie aérienne regrette les désagréments causés. La sécurité des passagers et de l’équipage a toutefois été la priorité absolue à tout moment.

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