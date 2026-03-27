«Un cessez-le-feu ne suffit pas» : les Emirats arabes unis durcissent le ton

En première ligne face aux frappes de représailles iraniennes, les Emirats arabes unis adoptent un ton plus offensif à l'égard de Téhéran, se démarquant de leurs voisins du Golfe.

Proche allié des Etats-Unis, les Emirats ont été la principale cible des missiles et des drones lancés par Téhéran depuis le 28 février, tuant huit civils (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Comme les autres Etats pétroliers de la région, Abou Dhabi s'est retrouvé au cœur d'un conflit qu'il avait cherché à éviter et auquel il a tout intérêt à mettre fin. Mais pas dans n'importe quelles conditions, soulignent des analystes.

Au moment où l'administration américaine dit discuter avec l'Iran, l'ambassadeur émirati à Washington a clairement énoncé cette semaine la position de son pays: «un simple cessez-le-feu n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un résultat concluant», a écrit Yousef Al Otaiba dans une tribune du Wall Street Journal.

«Il faut faire davantage pour éliminer les menaces liées aux missiles et aux drones (iraniens). Et nous sommes prêts à rejoindre une initiative internationale pour rouvrir le détroit et le maintenir ouvert», a-t-il ajouté.

Une durcissement de position qui tranche avec le ton mesuré de la plupart des diplomates du Golfe, qui se contentent jusque-là d'appeler à une désescalade.

Confiance

Proche allié des Etats-Unis, et l'un des deux seuls Etats du Golfe à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020, les Emirats ont été la principale cible des missiles et des drones lancés par Téhéran depuis le 28 février, tuant huit civils.

Donc «pour eux c'est très personnel et très dangereux», souligne Anna Jacobs, de l'Institut des Etats arabes du Golfe basé à Washington. «Les Emirats veulent que cette guerre se termine, mais ils veulent aussi s'assurer qu'elle se termine correctement».

Au-delà du blocage du détroit d'Ormuz, qui perturbe les exportations d'hydrocarbures et les chaînes d'approvisionnement de toute la région, les attaques iraniennes ont affecté l'image du pays et la confiance sur laquelle repose une partie de son économie, plus tournée vers les affaires, le commerce et le tourisme que celles de ses voisins.

«Maintenant que le mal a été fait, ils ne souhaitent pas que la guerre se termine en queue de poisson (...) et qu'ils soient de nouveau soumis dans quelques mois à des chantages, à des pressions, à une poursuite d'une confrontation larvée avec l'Iran», souligne Karim Bitar, chercheur associé à l'IRIS.

Les Emirats arabes unis ont toujours entretenu des relations complexes avec l'Iran, marquées par un différend territorial sur des îles stratégiques situées à l'entrée du détroit d'Ormuz - Abou Moussa, la Grande et la Petite Tomb -, mais aussi par d'importants liens économiques.

«Faucons de la région»

Avant ce conflit, ils étaient déjà considérés comme les «faucons de la région», poussant la coopération avec Israël et intervenant dans plusieurs pays notamment le Yémen ou le Soudan, au point d'irriter le grand voisin saoudien, chef de file du Conseil de coopération du Golfe (CCG), rappelle M. Bitar.

Il y avait «une sorte de clivage entre d'un côté Israël et les Emirats Arabes Unis qui étaient dans une logique de remodelage de l'ensemble du Moyen-Orient (...), et de l'autre côté un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, des puissances plutôt attachées à la stabilité, à l'ordre existant», explique-t-il en ajoutant que la guerre avait simplement mis en sourdine la rivalité entre l'Arabie et les Emirats.

La semaine dernière, les Emirats et Bahreïn étaient les deux seuls Etats du Golfe à avoir signé un communiqué d'une trentaine de pays se disant «prêts à contribuer» aux efforts pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

Selon Andreas Krieg, du King's College de Londres, les Emirats n'ont toutefois pas les moyens de peser militairement dans le conflit, et cherchent surtout à montrer à leur population «qu'ils ne restent pas les bras croisés».

Ce discours leur permet aussi de séduire les néoconservateurs du Parti républicain à Washington, au risque cependant «d'exacerber davantage les tensions avec les Iraniens», prévient-il.

Mais à terme, les Emirats n'ont d'autre choix que de renouer le dialogue avec Téhéran, estime Anna Jacobs. Car même affaibli, le pays a montré à quel point il pouvait menacer la sécurité régionale, la sécurité maritime et l'économie mondiale. «Abou Dhabi sait probablement que l'isolement de l'Iran à long terme n'est pas la bonne stratégie», dit-elle.