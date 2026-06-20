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«Activités défensives» Israël : un chef de l'armée dit avoir reçu l'ordre de cesser le feu au Liban

ATS

20.6.2026 - 22:50

Un responsable militaire israélien a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de la direction politique du pays de cesser les affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, tout en continuant d'y opérer «de manière défensive».

Les frappes israéliennes de vendredi et samedi ont tué une centaine de personnes au Liban, selon des responsables libanais.
Les frappes israéliennes de vendredi et samedi ont tué une centaine de personnes au Liban, selon des responsables libanais.
AFP

Keystone-SDA

20.06.2026, 22:50

Ce responsable s'est exprimé alors que d'intenses affrontements opposent depuis vendredi les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah dans le sud du Liban, les deux camps s'accusant mutuellement de violer un nouvel accord de cessez-le-feu annoncé par les États-Unis.

L'armée «a reçu des directives actualisées de l'échelon politique pour cesser le feu», a indiqué ce responsable, ajoutant que les troupes «ne mènent pas de frappes proactives» mais opèrent «de manière défensive» au sein de la bande territoriale du sud du Liban occupée par Israël, qui la désigne comme une «zone de sécurité».

«Ces activités défensives incluent le droit de riposter si le Hezbollah ne respecte pas le cessez-le-feu et continue de viser nos troupes ou nos civils», a-t-il ajouté.

Le responsable a précisé que l'armée opérait dans la région de Tebnit contre une «infrastructure terroriste» souterraine «qui représente une menace directe pour les soldats et les civils israéliens» et «constitue un bastion majeur du Hezbollah».

Les frappes israéliennes de vendredi et samedi ont tué une centaine de personnes au Liban, selon des responsables libanais, tandis que l'armée a indiqué que le Hezbollah avait tiré dans la nuit «plus de 50 roquettes» sur les forces israéliennes. L'armée a déclaré avoir perdu cinq soldats au cours des dernières 48 heures dans les combats dans le sud du Liban.

Moyen-Orient. Frappes israéliennes meurtrières au Liban, malgré le cessez-le-feu

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