«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump

Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a dénoncé dimanche le «chemin vers la dictature» que prend selon lui Donald Trump, après le coup de pression du président américain la veille afin que son ministère de la Justice poursuive des adversaires politiques.

«C'est ce que font les dictateurs. C'est très inquiétant et destructeur pour notre république», a déclaré Chuck Schumer. IMAGO/UPI Photo

Agence France-Presse Basile Mermoud

Donald Trump veut faire de ce ministère «un instrument qui va s'en prendre à ses ennemis, qu'ils soient coupables ou non, et la plupart d'entre eux ne le sont pas du tout», a déclaré le sénateur de l'opposition sur CNN. «C'est le chemin vers la dictature. C'est ce que font les dictateurs. C'est très inquiétant et destructeur pour notre république», a-t-il ajouté.

Dans une publication sur Truth Social adressée à «Pam», selon toute vraisemblance sa ministre de la Justice Pam Bondi, le président républicain déplore que des poursuites pénales contre deux de ses bêtes noires, le sénateur démocrate Adam Schiff et la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, également membre du Parti démocrate, n'aient pas encore été engagées.

«Pam Bondi fait un super boulot comme ministre de la Justice. Elle est très prudente, très intelligente, elle aime notre pays, mais elle a besoin d'un procureur à poigne dans le district Est de Virginie», ajoute-t-il, vantant les qualités de son choix pour ce poste, Lindsey Halligan, une conseillère de la Maison Blanche.

Le précédent titulaire du poste, Erik Siebert, a démissionné vendredi sous la pression de Donald Trump. Il avait récemment conclu à l'insuffisance de preuves pour poursuivre Letitia James pour d'éventuels soupçons d'escroquerie immobilière, selon les médias américains. «Il me semble qu'elle est très coupable de quelque chose mais je ne sais vraiment pas», a déclaré vendredi Trump à son sujet.