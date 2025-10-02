  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Un commandant de la flotte fantôme russe sera jugé à Brest

Basile Mermoud

2.10.2025

Le commandant du pétrolier de la flotte fantôme russe «Boracay», arraisonné par les autorités françaises, sera jugé pour seul «refus d'obtempérer» par le tribunal de Brest le 23 février 2026, a annoncé jeudi le parquet à l'issue de sa garde à vue.

This aerial picture taken on October 1, 2025 off the coast of the western France port of Saint-Nazaire shows the tanker Boracay from Russia's so-called "shadow fleet" suspected of being involved in drone flights over Denmark which sailed off the Danish coast between September 22 and 25, with a boat of the French Navy in the background. Named the Pushpa or Boracay, the Benin-flagged vessel, which is blacklisted by the European Union for being part of Russia's sanction-busting "shadow fleet", has been immobilised for several days off the French coast. (Photo by Damien MEYER / AFP)
This aerial picture taken on October 1, 2025 off the coast of the western France port of Saint-Nazaire shows the tanker Boracay from Russia's so-called "shadow fleet" suspected of being involved in drone flights over Denmark which sailed off the Danish coast between September 22 and 25, with a boat of the French Navy in the background. Named the Pushpa or Boracay, the Benin-flagged vessel, which is blacklisted by the European Union for being part of Russia's sanction-busting "shadow fleet", has been immobilised for several days off the French coast. (Photo by Damien MEYER / AFP)
AFP

Agence France-Presse

02.10.2025, 17:35

Le parquet de Brest avait ouvert une enquête pour «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon» et «refus d'obtempérer», puis placé en garde à vue «le capitaine et son second, tous deux de nationalité chinoise».

Le parquet a finalement «décidé d'engager des poursuites à l’encontre du seul commandant» qui s'est vu remettre «une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest», le second ayant été «laissé libre de se retirer», précise dans un communiqué le procureur de la République de Brest, Stéphane Kellenberger. Le communiqué ne précise pas si le capitaine est libre de ses mouvements et si le navire va pouvoir reprendre sa route.

Sommet européen. Alain Berset veut renforcer la sécurité militaire et démocratique

Sommet européenAlain Berset veut renforcer la sécurité militaire et démocratique

Outre les changements d'immatriculation à répétition du pétrolier, le doute plane aussi sur son éventuelle implication dans des survols de drones qui ont perturbé fin septembre le trafic aérien au Danemark, pays au large duquel ce navire se trouvait au moment des faits. Selon le site spécialisé The Maritime Executive, il a pu servir de «plateforme de lancement» ou comme «leurre».

Jugé sur les infractions maritimes seules

Mais l'enquête ouverte à Brest ne portait pas sur ces faits, seulement sur des infractions maritimes. «Tous autres aspects éventuels touchant à cette affaire ne relèvent pas de la compétence du parquet», souligne M. Kellenberger dans son communiqué.

Le parquet a été saisi le 29 septembre par le préfet maritime de l'Atlantique suite à la possible commission de délits maritimes par des membres de l’équipage du «Boracay», «considéré comme étant sans pavillon au sens du droit international», rappelle le procureur.

Ukraine. Une famille de quatre personnes tuée dans une frappe russe à Soumy

UkraineUne famille de quatre personnes tuée dans une frappe russe à Soumy

«Transportant une importante cargaison de pétrole», en provenance de Russie et à destination de l'Inde, il a été arraisonné samedi 27 septembre par une frégate de la Marine nationale au large de l’île d’Ouessant.

«Cette opération, fondée sur l’article 110 de la convention ONU de Montego Bay, était motivée par les incohérences présentées par le pétrolier quant à sa nationalité lors de ses échanges avec les autorités maritimes françaises, notamment lors de son transit au large de nos côtes. L’enquête réalisée par la Marine nationale a conclu à une absence de pavillon», ajoute le procureur de Brest.

Les plus lus

Le jour où Trump a stupéfié l’armée américaine
«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos
Suivez FCSB - YB et Lausanne - Breidablik en direct
Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse
Face à la militarisation de l’Europe, Poutine promet une «réponse aux menaces»
Genève : une manifestation spontanée en soutien à la flottille pour Gaza