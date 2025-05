Le cessez-le-feu entre Inde et Pakistan a calmé, au moins provisoirement, les risques de guerre totale entre les voisins d'Asie du Sud, sans qu'un clair vainqueur n'émerge dans un face-à-face amplifié par le risque nucléaire.

Des partisans du parti Pakistan Markazi Muslim League se rassemblent pour manifester leur solidarité avec les forces armées pakistanaises, après le cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde, à Lahore, au Pakistan, le 12 mai 2025. Un cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde est entré en vigueur le 10 mai 2025, après plusieurs jours d'escalade militaire. EPA/RAHAT DAR KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux états-majors se sont félicités d'avoir rempli leur mission, sans évoquer leurs pertes. Et les experts ne désignent aucun vainqueur dans cet affrontement d'une semaine, le plus grave entre les deux puissances nucléaires depuis deux décennies.

«Si la victoire est définie par qui a perdu le plus d'aéronefs habités, alors l'Inde a certainement perdu celle-ci. Mais l'Inde a également réussi à interdire efficacement une gamme de cibles de surface et à imposer des coûts significatifs au Pakistan», note Ashley Tellis, de l'institut Carnegie.

«Les deux camps continuent de revendiquer des victoires aériennes, mais les preuves claires restent indisponibles», estime, quant à lui, Fabian Hoffman, de l'université d'Oslo. «Ce qui ressort en revanche, c'est l'usage de systèmes conventionnels longue portée» pour frapper «profondément en territoire ennemi, y compris près des capitales».

Bombe atomique en toile de fond

La rapidité avec laquelle les grandes puissances mondiales ont appelé à la retenue a témoigné de leurs inquiétudes. Fabian Hoffman relève que les protagonistes n'ont guère fait preuve de retenue, même en l'absence «de frappes délibérées contre des infrastructures civiles critiques».

Mais «toute évolution dans cette direction [...] rapprocherait potentiellement le conflit du seuil d'utilisation nucléaire». Et les deux voisins ont beaucoup investi ces dernières années en systèmes de longue portée.

La tendance mondiale à la violence, de la part d'Etats décomplexés, impose une vigilance accrue, souligne Ashley Tellis. Que ces deux nations soient des puissances dotées «rend les équilibres conventionnels d'autant plus importants. Mais aucun ne dispose d'un avantage décisif sur une guerre courte».

Comme dans toutes les guerres modernes, ce conflit confirme «une utilisation généralisée de drones», note Oishee Majumdar, de la société de renseignement britannique privée Janes.

Les drones kamikazes Harop et Harpy, ainsi que l'appareil de reconnaissance Heron, tous du géant Israel Aerospace Industries (IAI), ont été déployés par l'Inde, ajoute-t-il pour l'AFP.

La fausse neutralité de la Chine

Le site spécialisé Military Balance évoque de son côté des aéronefs sans pilote indiens, Nishant et Drishti. Et, selon la presse indienne, New Delhi a utilisé des missiles de croisière français Scalp et indiens Brahmos, ainsi que des bombes propulsées AASM Hammer (Safran).

L'armée pakistanaise, pour sa part, est notamment équipée des Songar du groupe turc Asisguard, selon Janes. Military Balance fait en outre état «de drones de combat et de reconnaissance chinois (CH-3 et CH-4, Wing Loon) et turcs (Akinci et TB2)».

Dès les premiers jours du conflit, la Chine a tenté d'éviter l'escalade, avant de promettre de «continuer à jouer un rôle constructif». Mais Pékin a clairement choisi son camp. Il a qualifié le Pakistan «d'ami à toute épreuve dont il comprend les légitimes préoccupations», constate Chietigj Bajpaee, du groupe britannique de réflexion Chatham House, rappelant que «plus de 80% des importations d'armes du Pakistan au cours des cinq dernières années proviennent de la Chine».

«Pékin fournit à Islamabad des systèmes clés, notamment le missile surface-air HQ-9/P, la défense aérienne moyenne portée LY-80 et les systèmes de défense FM-90», précise John Spencer, un ex-officier américain devenu chercheur au Modern War Institute.

Rafale abattu

«La dépendance [d'Islamabad] aux exportations chinoises a créé une illusion fragile de puissance», tempère-t-il toutefois, relevant que «ces systèmes sont conçus pour offrir une protection en couches» mais qu'en l'espèce, «ils ont échoué».

Le Pakistan affirme avoir abattu cinq chasseurs indiens, dont trois Rafale français, qui volaient alors dans l'espace aérien indien. Dassault, le constructeur, n'a pas commenté. Selon une source militaire européenne, il est «très peu probable» que trois Rafale aient été détruits, mais «crédible» qu'un l'ait été.

Des analystes émettent l'hypothèse que des avions indiens aient été abattus par un missile air-air chinois, le PL-15E, d'une portée de 145 km dans sa version acquise par Islamabad, et dont des débris ont été retrouvés en territoire indien.

«L'Inde a perdu au moins un Rafale face à un [chasseur chinois] J-10C pakistanais tirant un missile PL-15 lors d'un engagement aérien à très longue portée», confirme à l'AFP Ashley Tellis, du groupe de réflexion Carnegie.

Ce type d'engin peut cibler une position en restant indétectable par l'avion visé «jusqu'à ce que son propre radar s'active à quelques dizaines de kilomètres, soit à quelques secondes» de sa cible, selon un pilote de chasse français interrogé par l'AFP. «On ne peut pas lui échapper».