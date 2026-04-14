Un député polonais lève un drapeau d'Israël avec une croix gammée

Un député polonais d'un parti d'extrême droite a accusé mardi Israël de «génocide» au Moyen-Orient et brandi un drapeau israélien frappé d'une croix gammée lors d'une session du Parlement polonais, un acte dénoncé par l'ambassade d'Israël à Varsovie.

Konrad Berkowicz, député du parti d'extrême droite polonais Konfederacja, brandit un drapeau israélien orné d'une croix gammée au Sejm à Varsovie, en Pologne, le 14 avril 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Israël est en train de commettre sous nos yeux un génocide d'une cruauté particulière», a lancé M. Berkowicz devant les caméras filmant les débats parlementaires, avant de comparer Israël à un «nouveau IIIe Reich» et de brandir une pancarte avec un drapeau d'Israël sur lequel il a remplacé l'étoile de David par une croix gammée.

Des voix dans l'hémicycle ont crié au scandale et le président de la chambre basse a condamné fermement «la démarche scandaleuse du député».

Konrad Berkowicz est l'un des 16 députés du parti Konfederacja à la chambre basse, qui en compte 460 au total. A un an et demi des prochaines législatives, la formation est créditée d'environ 15% des intentions de vote dans les sondages.

Bombes au phosphore

M. Berkowicz a aussi accusé l'armée israélienne d'utiliser au Moyen-Orient des bombes au phosphore, provoquant, selon lui, des graves blessures, la souffrance et la mort des «dizaines de milliers de femmes et d'enfants».

En mars, Human Rights Watch a accusé Israël d'avoir utilisé «illégalement» du phosphore blanc sur des zones habitées dans le sud du Liban juste après le début de son offensive contre le Hezbollah, des allégations que l'armée israélienne a dit alors «ne pas pouvoir confirmer».

Ambassadeur scandalisé

L'ambassade d'Israël en Pologne a aussitôt dénoncé «l'horreur antisémite perpétrée aujourd'hui au Parlement polonais par le député Berkowicz», et une «profanation» du drapeau israélien. «Les autorités polonaises doivent agir immédiatement pour répondre à cette ignominie et effacer cette tache morale», a écrit l'ambassade sur son compte X.

L'incident a suscité aussi une vive réaction de l'ambassadeur des Etats-Unis en Pologne, lui-même de confession juive.

«HONTE, HONTE, HONTE à VOUS! Peut-être avez-vous aussi remarqué que nous, les Juifs, ne sommes plus si faciles à malmener, n'est-ce pas? Nous nous défendons de toutes nos forces, sans nous excuser», a écrit Tom Rose sur son compte privé sur X. «Nous restons aux côtés de nos amis et nous savons comment combattre et vaincre nos ennemis!!!», a-t-il ajouté.

Marche des Vivants

M. Rose a participé mardi à une «Marche des Vivants», un évènement annuel organisé sur le site de l'ancien camp nazi de la mort Auschwitz-Birkenau pour commémorer les victimes de l'Holocauste.

Auschwitz était le plus grand des camps d'extermination construits par l'Allemagne nazie en Pologne occupée et est devenu un symbole de l'Holocauste, durant lequel six millions de Juifs ont été tués. Un million de Juifs et plus de 100'000 non-Juifs sont morts sur ce site entre 1940 et 1945.