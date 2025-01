Un «dernier cycle» de pourparlers en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza doit députer mardi au Qatar pour mettre fin à plus de 15 mois de guerre dans le territoire palestinien, a affirmé à l'AFP une source proche des négociations.

Alors que les manifestations pour la libération des otages se poursuivent, comme ici lundi à Tel Aviv, un "dernier cycle" de négociations doit commencer mardi au Qatar. ATS

Keystone-SDA ATS

«Une dernière série de discussions devrait avoir lieu aujourd'hui (mardi) à Doha», entre les chefs des agences de renseignement israéliennes, les médiateurs américains et le premier ministre du Qatar d'un côté, et les médiateurs et le mouvement islamiste palestinien Hamas de l'autre, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, en vue de «finaliser les derniers détails de l'accord».