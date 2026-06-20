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Carnet noir Un des cofondateurs d'Ubisoft tué dans un accident d'avion en France

Angelica Zermatten

20.6.2026

Claude Guillemot, l'un des cinq frères ayant créé le géant français du jeu vidéo Ubisoft, est décédé dans l'accident d'un avion de tourisme ayant fait deux morts près de La Baule (Loire-Atlantique), a indiqué samedi la société.

Le bimoteur Cessna 421 s'est écrasé vendredi à 17H45 dans un champ à proximité de l'aérodrome de La Baule (Loire-Atlantique).
Le bimoteur Cessna 421 s'est écrasé vendredi à 17H45 dans un champ à proximité de l'aérodrome de La Baule (Loire-Atlantique).
KEYSTONE

Agence France-Presse

20.06.2026, 20:53

20.06.2026, 20:56

«Ubisoft a appris avec une profonde tristesse le décès de Claude Guillemot, cofondateur du groupe et président de Guillemot Corporation, dans un accident», a indiqué l'entreprise dans un court communiqué dans lequel elle présente ses condoléances à la famille.

La procureure de Saint-Nazaire, Florence Sroda, avait annoncé un peu plus tôt au conditionnel le décès de Claude Guillemot et de l'autre passager du bimoteur Cessna 421 qui s'est écrasé vendredi à 17H45 dans un champ à proximité de l'aérodrome de La Baule (Loire-Atlantique). Elle a précisé qu'une autopsie des deux corps allait être menée à Nantes.

Claude Guillemot, 69 ans, était parti de Rennes pour participer à un rassemblement d'avions programmé ce week-end à La Baule, selon Ouest-France.

Il avait créé en 1986 avec ses quatre frères Ubisoft, devenu l'un des leaders mondiaux du développement et de la distribution de jeux vidéo.

Il était membre du conseil d'administration d'Ubisoft, auquel il a apporté «son esprit entrepreneurial, son expérience internationale notamment de l’Asie, où il a vécu, et sa connaissance approfondie des technologies au service des joueurs dans les PC, consoles et accessoires de jeux», selon le site du groupe.

Claude Guillemot était aussi PDG de Guillemot Corporation, société spécialisée dans les solutions audio sous la marque Hercules et les accessoires de jeux pour PC, mobiles et consoles sous la marque Thrustmaster.

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