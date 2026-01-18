  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accusé d'assassinat Un des fugitifs les recherchés par le FBI arrêté au Mexique

ATS

18.1.2026 - 08:10

Un des dix hommes les plus recherchés par la police fédérale américaine (FBI) a été arrêté par des militaires et des policiers mexicains, ont annoncé samedi les autorités. Il est accusé d'avoir assassiné une jeune femme aux Etats-Unis en 2016.

Le site du FBI a publié un communiqué afin d'informer de la capture de Alejandro Rosales Castillo
Le site du FBI a publié un communiqué afin d'informer de la capture de Alejandro Rosales Castillo
Capture d'écran du site du FBI

Keystone-SDA

18.01.2026, 08:10

Selon le site du FBI, qui confirme cette capture, il s'agit d'Alejandro Rosales Castillo, 27 ans, ressortissant des Etats-Unis, accusé d'avoir tué Truc Quan «Sandy» Ly Le, une jeune femme avec laquelle il travaillait dans un restaurant à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le FBI offrait une récompense de 250'000 dollars pour toute information menant à sa capture.

L'homme, contre lequel ont été émis une «notice rouge et un mandat d'arrêt aux fins d'extradition», est accusé «de meurtre au premier degré, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement», a détaillé sur le réseau X le ministre mexicain de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch.

L'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ronald Johnson, a salué sur X une arrestation qui «reflète l'impact de l'effort conjoint» entre les gouvernements des deux pays.

Après avoir été arrêté dans l'État central d'Hidalgo, Alejandro Rosales Castillo a été présenté au ministère public.

Selon des médias américains, cet homme avait eu une brève relation avec la victime, âgée alors de 23 ans, à qui il avait demandé de l'argent.

Il lui aurait donné rendez-vous pour lui rembourser sa dette, mais au lieu de cela, l'aurait enlevée, forcée à retirer ses économies à un distributeur, puis emmenée dans une zone boisée avant de la tuer d'une balle dans la tête et de jeter son corps dans un ravin.

Les plus lus

Travail au noir : une condamnation qui interroge l’exploitation du «Constellation»
Trump attaque les Européens sur le Groenland
Le WEF va accueillir un Donald Trump «triomphant»
Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»
Loïc Meillard vogue vers les sommets, au milieu des Vikings