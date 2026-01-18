Un des dix hommes les plus recherchés par la police fédérale américaine (FBI) a été arrêté par des militaires et des policiers mexicains, ont annoncé samedi les autorités. Il est accusé d'avoir assassiné une jeune femme aux Etats-Unis en 2016.

Le site du FBI a publié un communiqué afin d'informer de la capture de Alejandro Rosales Castillo Capture d'écran du site du FBI

Keystone-SDA ATS

Selon le site du FBI, qui confirme cette capture, il s'agit d'Alejandro Rosales Castillo, 27 ans, ressortissant des Etats-Unis, accusé d'avoir tué Truc Quan «Sandy» Ly Le, une jeune femme avec laquelle il travaillait dans un restaurant à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le FBI offrait une récompense de 250'000 dollars pour toute information menant à sa capture.

L'homme, contre lequel ont été émis une «notice rouge et un mandat d'arrêt aux fins d'extradition», est accusé «de meurtre au premier degré, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement», a détaillé sur le réseau X le ministre mexicain de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch.

L'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ronald Johnson, a salué sur X une arrestation qui «reflète l'impact de l'effort conjoint» entre les gouvernements des deux pays.

Après avoir été arrêté dans l'État central d'Hidalgo, Alejandro Rosales Castillo a été présenté au ministère public.

Selon des médias américains, cet homme avait eu une brève relation avec la victime, âgée alors de 23 ans, à qui il avait demandé de l'argent.

Il lui aurait donné rendez-vous pour lui rembourser sa dette, mais au lieu de cela, l'aurait enlevée, forcée à retirer ses économies à un distributeur, puis emmenée dans une zone boisée avant de la tuer d'une balle dans la tête et de jeter son corps dans un ravin.