«Un désastre» - Biden flanche lors de son débat face à Trump !

Biden et Trump s'affrontent lors d'un débat présidentiel enflammé

Joe Biden et Donald Trump ont échangé des propos enflammés en s'attaquant mutuellement à leur bilan et à leur attitude, lors d'un débat aux enjeux énormes, chacun cherchant à faire basculer la course serrée à la Maison-Blanche.

28.06.2024