Ukraine Un drone de combat errant explose en Estonie

ATS

26.8.2025 - 13:06

Un drone de combat, vraisemblablement ukrainien, dévié de sa trajectoire, s'est écrasé et a explosé en Estonie, pays voisin de la Russie, ont annoncé mardi les responsables de ce pays balte allié ferme de l'Ukraine. L'engin n'a pas fait de victimes.

Un drone de combat, vraisemblablement ukrainien, dévié de sa trajectoire, s'est écrasé et a explosé en Estonie, pays voisin de la Russie, ont annoncé mardi les responsables de ce pays balte allié ferme de l'Ukraine. L'engin n'a pas fait de victimes. (Photo d'archives).
Un drone de combat, vraisemblablement ukrainien, dévié de sa trajectoire, s'est écrasé et a explosé en Estonie, pays voisin de la Russie, ont annoncé mardi les responsables de ce pays balte allié ferme de l'Ukraine. L'engin n'a pas fait de victimes. (Photo d'archives).
sda

Keystone-SDA

26.08.2025, 13:06

Des morceaux de ce drone ont été retrouvés par un agriculteur à Elva, à environ 75 km de la frontière russo-estonienne, et un cratère d'explosion a également été identifié sur les lieux.

«Sur la base de données très préliminaires, nous avons des raisons de croire qu'il s'agissait d'un drone ukrainien visant des cibles sur le territoire russe», a déclaré mardi Margo Palloson, directeur général du Service de sécurité intérieure (ISS) estonien.

Selon lui, l'appareil a pu être «dévié de sa trajectoire par des brouillages GPS russes et d'autres moyens de guerre électroniques, ce qui l'a fait pénétrer dans l'espace aérien estonien». Dans un message sur X, le Premier ministre estonien Kristen Michal a rappelé que la Russie utilise depuis longtemps des brouillages GPS «pour perturber le trafic aérien et maritime dans la région».

Les pays voisins de la Russie et de l'Ukraine, ont signalé à plusieurs reprises des entrées de drones en provenance des territoires des deux belligérants. La semaine dernière le ministre polonais de la Défense a dénoncé une «provocation» russe envers la Pologne et l'Otan, après la chute et l'explosion d'un drone russe dans un champ dans l'est du pays, qui n'a pas non plus fait de victime.

Varsovie a rappelé à l'occasion que des incidents impliquant des drones se sont produits aussi en Roumanie, en Lituanie et en Lettonie et que des violations de l'espace aérien ont eu lieu «dans presque tous les pays de l'Otan, en particulier en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie».

