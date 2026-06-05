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Il «s'est autodétruit» Un drone maritime ukrainien a explosé dans le port roumain de Constanta

ATS

5.6.2026 - 13:06

Un drone maritime a explosé vendredi matin dans le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, sans faire de victimes, une semaine après qu'un drone aérien s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan, faisant deux blessés.

«La zone a été bouclée et les autorités compétentes ont sécurisé le site», a fait savoir le ministère de la Défense.
«La zone a été bouclée et les autorités compétentes ont sécurisé le site», a fait savoir le ministère de la Défense.
AFP

Keystone-SDA

05.06.2026, 13:06

05.06.2026, 14:14

L'engin «est du type utilisé dans la guerre en Ukraine» et «ne fait pas partie de l'inventaire de l'armée roumaine», a affirmé le ministère roumain de la Défense, ajoutant qu'il «s'est autodétruit vers 10h30 (09h30 en Suisse) sans faire de victimes».

L'ambassade de Russie en Roumanie a rapidement fait porter la responsabilité à l'Ukraine. «Il s'agit de véhicules maritimes sans pilote ukrainiens», a-t-elle écrit sur la messagerie Telegram, ajoutant que «toute tentative de relier ces drones, directement ou indirectement, à la Russie et de lui attribuer la responsabilité de l'incident est totalement infondée».

L'Ukraine a ensuite admis que le drone en question était un des siens, selon elle «perturbé» par le brouillage électronique russe.

Cet incident intervient une semaine après qu'un drone, aérien cette fois, a percuté un immeuble à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, blessant légèrement un adolescent de 14 ans et sa mère de 53 ans.

Le président roumain Nicusor Dan avait désigné la Russie coupable précisant dimanche que l'engin était un Geran-2 de conception russe. Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte avait dénoncé le «comportement irresponsable de la Russie» qui représente «un danger pour nous tous».

«Grave escalade». Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

«Grave escalade»Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

La première fois sur un immeuble

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, mais c'était la première fois qu'un immeuble résidentiel était touché.

Vendredi, l'organisation a indiqué surveiller la situation après avoir été informée de l'incident de Constanta par la Roumanie. «Nous continuons à nous coordonner étroitement avec les autorités roumaines», a déclaré un responsable de l'OTAN.

M. Dan a souligné qu'il s'agissait «du deuxième incident de sécurité significatif cette semaine le long de la côte roumaine», évoquant sur X une mine marine découverte sur une plage.

«De telles situations particulièrement graves sont les conséquences directes de la guerre d'agression déclenchée par la Russie contre l'Ukraine», a-t-il ajouté.

Evacuations

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également déclaré que l'incident était une conséquence directe de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. «Elle représente de plus en plus une menace directe pour les pays de notre frontière orientale», a-t-elle écrit sur X.

Le chef du Département des situations d'urgence, Raed Arafat, a précisé que le drone maritime avait été détecté vers 06h00 (05h00 en Suisse).

«La zone a été bouclée et les autorités compétentes ont sécurisé le site», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, ajoutant que deux hélicoptères ont survolé la zone pour vérifier la présence éventuelle d'autres drones. Les habitants et touristes ont reçu des alertes téléphoniques leur demandant d'"éviter la zone côtière dans un rayon d'un kilomètre et à évacuer l'ensemble du littoral" en attendant d'éliminer tout risque, a-t-il encore dit.

Au total, environ un millier de personnes ont été évacuées, selon les services de secours. «Nos mesures, pour l'instant, sont purement préventives», a déclaré Raed Arafat.

Le président Dan a lui estimé que l'"important, c'est qu'il y avait l'information selon laquelle ce drone allait exploser", de sorte que tout le monde a pu être mis en sécurité, devant des journalistes au Monténégro où il assiste au sommet UE-Balkans occidentaux.

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