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Guerre en Ukraine Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire

ATS

18.5.2026 - 09:35

Un drone russe a touché un cargo chinois au large du port ukrainien d'Odessa, en mer Noire, dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les forces navales ukrainiennes. 

L'incident s'est déroulé à la veille d'une visite de Vladimir Poutine en Chine (archives).
L'incident s'est déroulé à la veille d'une visite de Vladimir Poutine en Chine (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:35

18.05.2026, 10:31

L'incident s'est produit à la veille de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine. «Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer», a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

Lundi matin, «un drone ennemi de combat a attaqué le cargo KSL DEYANG qui se trouvait en mer près de la région d'Odessa», ont précisé les forces navales ukrainiennes sur le réseau Telegram. Elles ont publié une photo montrant une trace noire sur la timonerie du navire, semblant être l'endroit où a frappé le drone.

«La Russie démontre une fois de plus que ses attaques constituent une menace non seulement pour l'Ukraine; c'est désormais un risque même pour ses partenaires, dont des bateaux se retrouvent en mer Noire», ont ajouté les forces navales.

Dégâts matériels

Le bateau a été légèrement endommagé, mais personne n'a été tué ni blessé, a affirmé à l'AFP le porte-parole des forces navales ukrainiennes, Dmytro Pletentchouk. Le navire, battant pavillon des îles Marshall, appartient à un propriétaire chinois et dispose d'un équipage chinois, ont encore précisé les forces navales.

«Le bateau entrait en zone portuaire pour chargement. Après avoir été frappé de nuit par un Shahed, l'équipage a géré seul les conséquences» et «le navire a poursuivi sa route vers son port de destination», a détaillé M. Pletentchouk.

Un deuxième navire, battant pavillon de la Guinée-Bissau, a été touché par un drone dans la même zone, a ajouté l'administration ukrainienne des ports maritimes. «Les deux navires ont subi de brefs incendies, que les équipages ont rapidement éteints par leurs propres moyens. Selon les premières informations, aucune victime n'est à déplorer», selon elle.

La Russie a lancé 524 drones de combat et 22 missiles sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, visant notamment Odessa et Dnipro, a affirmé pour sa part le président Zelensky.

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