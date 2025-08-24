  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Frayeur nucléaire : un drone ukrainien provoque un incendie dans une centrale

ATS

24.8.2025 - 04:43

L'interception d'un drone ukrainien a provoqué un incendie dans le périmètre d'une centrale nucléaire dans la région russe frontalière de Koursk. Le sinistre a été maîtrisé et aucun taux anormal de radioactivité n'a été mesuré, a assuré son opérateur dimanche.

Selon l'opérateur de la centrale nucléaire, l'un de ses quatre réacteurs a été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque (archives).
Selon l'opérateur de la centrale nucléaire, l'un de ses quatre réacteurs a été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.08.2025, 04:43

24.08.2025, 07:16

Abattu peu après minuit (23h00 samedi en Suisse) par la défense antiaérienne russe, le drone «a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire», a précisé la centrale de Koursk sur le réseau social Telegram. «L'incendie a été éteint par les équipes de pompiers», a-t-elle ajouté, précisant qu'il n'y avait aucune victime.

L'opérateur de la centrale a indiqué que le fonctionnement de l'un de ses quatre réacteurs avait été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque.

«Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n'a pas changé et correspond aux niveaux normaux», a-t-il précisé.

