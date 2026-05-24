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Avec un linge autour du cou Un enfant retrouvé mort dans un buisson à Rennes

Angelica Zermatten

24.5.2026

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte dimanche à Rennes (France) du corps sans vie d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée «nouée très serrée autour de son cou», a indiqué le parquet de Rennes.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête (image d'illustration).
La police judiciaire a été saisie de l'enquête (image d'illustration).
IMAGO/PanoramiC

Agence France-Presse

24.05.2026, 20:39

24.05.2026, 21:43

«Les circonstances des faits ayant conduit au décès restent encore à établir» mais «l'intervention d’un tiers fait partie des hypothèses», a ajouté le parquet dans un communiqué.

L'enfant a été trouvé sur les rives de la Vilaine, non loin du centre-ville. Une source policière avait indiqué plus tôt à l'AFP que le corps était dans un buisson. «Une serviette de bain mouillée était nouée très serrée autour de son cou», précise le parquet.

Selon la source policière, l'alerte a été donnée après qu'un pêcheur, vers 16h40, a entendu les cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police. «Malgré l’appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant», poursuit le parquet.

De nombreux policiers et des enquêteurs de la police scientifique étaient encore sur place dimanche en début de soirée, effectuant des constatations à proximité d'un ensemble résidentiel situé près de la Vilaine, rivière qui traverse Rennes, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rennes.

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