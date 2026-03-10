Un énorme réseau de trafic d'êtres humains démantelé en Europe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plus de 130 arrestations Un énorme réseau de trafic d'êtres humains démantelé en Europe

Basile Mermoud

10.3.2026

Des enquêtes à l'échelle européenne ont permis de démanteler un réseau de passeurs reliant la Turquie à l'Allemagne et d'arrêter 130 personnes depuis 2023, a annoncé mardi la police autrichienne.

Ce réseau, issu d'un clan syrien, aurait compté plusieurs centaines de membres opérant le long de la route des Balkans du Sud-Est.
Ce réseau, issu d'un clan syrien, aurait compté plusieurs centaines de membres opérant le long de la route des Balkans du Sud-Est.
KEYSTONE

10.03.2026, 20:50

Plus de 100.000 personnes auraient été acheminées clandestinement de Turquie vers l'Allemagne via l'Europe du Sud-Est et l'Autriche entre l'automne 2023 et mai 2025, selon un communiqué de la police.

Ce trafic aurait généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Les enquêteurs ont identifié cinq «sous-organisations autonomes» opérant sur différents tronçons de la route, chacune employant jusqu'à 80 passeurs.

Depuis 2023, plus de 130 personnes ont été arrêtées, principalement en Autriche, mais aussi en Croatie, en Roumanie, en Allemagne et dans d'autres pays, a indiqué un porte-parole de la police à l'AFP.

Depuis mai, six suspects principaux – des hommes âgés de 25 à 50 ans, originaires d'Afghanistan, de Syrie et de Russie, résidant à Vienne et à Budapest – sont détenus à Vienne.

Océan Pacifique. Frappe américaine contre des trafiquants de drogue présumés

Océan PacifiqueFrappe américaine contre des trafiquants de drogue présumés

Parmi les autres personnes arrêtées figurent des hommes et des femmes, principalement âgés de 18 à 35 ans, originaires de Moldavie, de Roumanie, de Géorgie et d'Ukraine, souvent recrutés via les réseaux sociaux, a précisé la police dans un communiqué.

L'enquête, qualifiée de «vaste», a débuté en 2023 lorsque la police de la province de Styrie, près de la frontière slovène, a intercepté un véhicule transportant huit Syriens clandestins.

Ce réseau, issu d'un clan syrien, aurait compté plusieurs centaines de membres opérant le long de la route des Balkans du Sud-Est. Plus de 1.000 véhicules utilisés pour le trafic d'êtres humains ont été identifiés, a indiqué la police.

Les plus lus

L’incendie du bus de Chiètres a fait six morts et cinq blessés
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Un car postal prend feu en pleine ville à Chiètres, des morts et plusieurs blessés
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Pour sa première, il est remplacé après 16 minutes et deux gaffes !
Un énorme réseau de trafic d'êtres humains démantelé en Europe