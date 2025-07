Un ex-agent des services secrets français écroué, suspecté d'avoir commandité des viols d'enfants

Un ex-agent des services secrets extérieurs français a été inculpé et écroué vendredi à Strasbourg (est), soupçonné d'avoir commandité des viols d'enfants en Afrique, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

L'homme avait été interpellé à Strasbourg lundi, a aussi confirmé cette source à l'AFP (photo prétexte). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cet homme de 58 ans a été mis en examen pour «traite des êtres humains aggravée», «viols et agressions sexuelles sur mineurs» et «captation, importation et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et utilisant un réseau de communications électroniques», selon le quotidien Le Parisien.

Actuellement retraité de l'armée, il est soupçonné d'avoir commandité des viols sur des enfants en Afrique, et notamment au Kenya, où il se rendait pour des missions professionnelles, et «d'avoir payé et orchestré à distance des abus sexuels, des scènes filmées qu'il consommait ensuite pour assouvir ses pulsions criminelles», poursuit le journal.

Ces vidéos ont été repérées sur Internet par une fondation américaine de lutte contre la pédocriminalité, qui a ensuite alerté la police française et notamment l'Office des mineurs, qui a mené l'enquête, selon Le Parisien. Sollicité par l'AFP, le parquet de Strasbourg n'a pas répondu dans l'immédiat.

D'autres affaires relatives au «live-streaming», une pratique qui consiste en l'exploitation sexuelle d'un enfant, lequel subit des abus sexuels commandés à distance par des ressortissants occidentaux, ont été mises au jour ces dernières années.