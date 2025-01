L'ex-avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui fut maire de New York et procureur fédéral dans cette ville, a été déclaré lundi responsable d'entrave à la justice, suite à sa condamnation en 2023 à un énorme dédommagement financier dans une affaire de diffamation.

M. Giuliani, 80 ans, fut l'architecte de l'offensive de M. Trump il y a quatre ans pour tenter d'invalider la victoire électorale du président Joe Biden. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le juge fédéral de la juridiction sud de l'Etat de New York, à Manhattan, a estimé qu'il avait manqué à ses obligations d'information sur ses avoirs et la manière de dédommager deux femmes qu'il avait diffamées après la présidentielle de novembre 2020, selon des récits d'audience de médias américains.

M. Giuliani, 80 ans, fut l'architecte de l'offensive de M. Trump il y a quatre ans pour tenter d'invalider la victoire électorale du président Joe Biden. En août et décembre 2023, il avait été condamné à verser 148 millions de dollars à deux agentes électorales de l'Etat pivot de Géorgie.

A partir d'une vidéo montrant les deux femmes se passant un objet – qui s'avérera être une pastille de menthe – lors du décompte des bulletins en novembre 2020, l'ancien procureur anticorruption avait affirmé qu'elles échangeaient une clé USB «comme s'il s'agissait de doses d'héroïne ou de cocaïne» pour truquer les résultats.

Procès en janvier

Les plaignantes, toutes deux noires, avaient raconté comment ces accusations, alimentées par le président américain élu Donald Trump, leur avaient valu insultes et menaces, souvent à caractère raciste. En octobre dernier, le juge avait ordonné à M. Giuliani de céder une partie de son patrimoine pour dédommager les deux femmes.

Parmi ses biens figuraient son appartement de dix pièces dans le quartier huppé de l'Upper East Side à Manhattan, sa Mercedes-Benz décapotable de 1980, des bijoux, 26 montres de luxe et des pièces de collection, comme un maillot signé par la légende du base-ball Joe DiMaggio.

S'il a consenti à donner sa voiture et ses montres, Rudolph «Rudy» Giuliani a refusé de lâcher le maillot de base-ball, lequel a disparu, ironise lundi le New York Times.

L'ancien maire est aussi propriétaire d'un condominium à Palm Beach, en Floride, tout près de chez Donald Trump, évalué à 3,5 millions de dollars.

M. Giuliani doit retourner le 16 janvier en procès civil à Manhattan pour prouver que cet appartement est dorénavant sa résidence principale et non plus celui de Manhattan et qu'il ne peut donc pas être saisi en vue d'une indemnisation.