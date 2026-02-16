Un ex-officier défie le Pentagone et gagne... pour l'instant

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits fondamentaux «foulés aux pieds» Un ex-officier défie le Pentagone et gagne... pour l'instant

Sven Ziegler

16.2.2026

Un juge fédéral bloque les mesures disciplinaires du Pentagone contre le sénateur Mark Kelly en raison d'une vidéo controversée. blue News explique pourquoi cette affaire est si importante.

Kelly est un officier à la retraite.
Kelly est un officier à la retraite.
Image : Keystonew/AP/J. Scott Applewhite

Sven Ziegler

16.02.2026, 04:30

16.02.2026, 07:32

Un juge fédéral stoppe le ministre de la Défense Pete Hegseth: la tentative d'engager des poursuites disciplinaires contre le sénateur démocrate et ex-officier de la Navy Mark Kelly en raison d'une vidéo sur des «ordres illégaux» est provisoirement contraire à la Constitution.

Cette décision constitue une défaite cuisante pour l'administration Trump.

blue News répond aux principales questions.

Que s'est-il passé?

L'élément déclencheur est une vidéo que Mark Kelly et d'autres députés démocrates avaient publiée. Ils y rappelaient aux soldats que, selon le droit militaire en vigueur, ils ne devaient pas obéir à des ordres manifestement illégaux. Cette déclaration est ancrée dans le droit militaire américain, selon lequel les ordres sont en principe considérés comme légaux, mais ne peuvent pas être exécutés s'ils sont clairement illégaux.

Le message a provoqué d'importants remous politiques à Washington. Le président Donald Trump et le ministre de la Défense Pete Hegseth ont considéré ces déclarations comme une attaque contre la chaîne de commandement. Hegseth a alors pris des mesures disciplinaires contre Kelly, non pas en tant que sénateur, mais en tant que retraité militaire.

Comment le Pentagone a-t-il voulu punir Kelly?

Kelly est un ancien capitaine de la Navy et un vétéran de la guerre, plus tard également astronaute. Le Pentagone a fait valoir que les retraités militaires restaient soumis au droit militaire dans certaines circonstances. Hegseth a ordonné une réprimande formelle et a pris des mesures qui auraient pu conduire à une réduction du grade de Kelly et donc à une diminution de sa pension militaire.

Le gouvernement s'est ainsi aventuré sur un terrain juridiquement délicat. Certes, les officiers à la retraite peuvent théoriquement être réactivés, mais dans la pratique, les opinions exprimées par les retraités n'ont jusqu'à présent guère fait l'objet de mesures disciplinaires.

Que vient de décider le tribunal?

Un juge fédéral de Washington a interdit au ministère de la Défense de mettre en œuvre ces mesures par voie d'ordonnance provisoire. Dans sa motivation, le tribunal a retenu que le gouvernement avait violé le droit à la liberté d'expression de Kelly et envoyé ainsi un signal qui pourrait intimider des millions de militaires à la retraite.

Le choix des mots du juge est particulièrement explosif: il a accusé le Pentagone de «fouler aux pieds» des droits constitutionnels fondamentaux. La décision suspend provisoirement les mesures disciplinaires jusqu'à ce que l'affaire soit jugée sur le fond. Le gouvernement a immédiatement annoncé qu'il ferait appel.

Quelle est la situation au sein du gouvernement?

Parallèlement aux procédures disciplinaires, le gouvernement Trump a apparemment également tenté de faire examiner des mesures pénales contre Kelly et d'autres personnes impliquées. Un grand jury a toutefois refusé d'engager des poursuites. La piste pénale a donc échoué, tandis que le Pentagone a poursuivi la voie disciplinaire.

Cette coexistence de stratégies juridiques différentes donne l'impression de tensions au sein de l'exécutif autour du président Trump. Alors que le système judiciaire fixe des obstacles élevés aux poursuites pénales, le ministère de la Défense a tenté d'exercer une pression par le biais de mécanismes de droit militaire. La justice a désormais mis un terme à cette ligne de conduite pour le moment.

Quel est le véritable enjeu politique?

Au fond, le litige ne porte pas seulement sur une vidéo, mais sur la question de savoir jusqu'où un gouvernement peut aller lorsque des élus ou d'anciens officiers émettent des critiques en public. Kelly argumente qu'il n'a fait qu'expliquer un principe de droit militaire reconnu depuis des décennies. Le gouvernement, quant à lui, y voit une atteinte à l'autorité militaire.

«Pouvoir total et absolu». La dérive autoritaire de Trump menace la démocratie américaine

«Pouvoir total et absolu»La dérive autoritaire de Trump menace la démocratie américaine

L'affaire touche ainsi à des questions de principe concernant la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif peut-il sanctionner indirectement un sénateur par le biais de son statut militaire si ses déclarations politiques déplaisent? Ou est-ce que la protection de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression même pour les anciens militaires, s'applique ici?

Le débat est-il clos?

Non. Le Pentagone a l'intention de faire appel de la décision. Les mesures disciplinaires restent toutefois suspendues jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée. Si un tribunal supérieur devait confirmer la décision, cela constituerait une nette limitation juridique des moyens de pouvoir exécutifs à l'encontre des opposants politiques.

Les plus lus

Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse
Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom
«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Un ex-officier défie le Pentagone et gagne... pour l'instant
Une cinquantaine d'habitants tenus d'évacuer vers La Fouly
Un train déraille en Valais, des blessés probables