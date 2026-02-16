Un ex-officier défie le Pentagone et gagne... pour l'instant

Un juge fédéral bloque les mesures disciplinaires du Pentagone contre le sénateur Mark Kelly en raison d'une vidéo controversée. blue News explique pourquoi cette affaire est si importante.

Kelly est un officier à la retraite. Image : Keystonew/AP/J. Scott Applewhite

Sven Ziegler Sven Ziegler

Un juge fédéral stoppe le ministre de la Défense Pete Hegseth: la tentative d'engager des poursuites disciplinaires contre le sénateur démocrate et ex-officier de la Navy Mark Kelly en raison d'une vidéo sur des «ordres illégaux» est provisoirement contraire à la Constitution.

Cette décision constitue une défaite cuisante pour l'administration Trump.

blue News répond aux principales questions.

Que s'est-il passé?

L'élément déclencheur est une vidéo que Mark Kelly et d'autres députés démocrates avaient publiée. Ils y rappelaient aux soldats que, selon le droit militaire en vigueur, ils ne devaient pas obéir à des ordres manifestement illégaux. Cette déclaration est ancrée dans le droit militaire américain, selon lequel les ordres sont en principe considérés comme légaux, mais ne peuvent pas être exécutés s'ils sont clairement illégaux.

Le message a provoqué d'importants remous politiques à Washington. Le président Donald Trump et le ministre de la Défense Pete Hegseth ont considéré ces déclarations comme une attaque contre la chaîne de commandement. Hegseth a alors pris des mesures disciplinaires contre Kelly, non pas en tant que sénateur, mais en tant que retraité militaire.

Comment le Pentagone a-t-il voulu punir Kelly?

Kelly est un ancien capitaine de la Navy et un vétéran de la guerre, plus tard également astronaute. Le Pentagone a fait valoir que les retraités militaires restaient soumis au droit militaire dans certaines circonstances. Hegseth a ordonné une réprimande formelle et a pris des mesures qui auraient pu conduire à une réduction du grade de Kelly et donc à une diminution de sa pension militaire.

Le gouvernement s'est ainsi aventuré sur un terrain juridiquement délicat. Certes, les officiers à la retraite peuvent théoriquement être réactivés, mais dans la pratique, les opinions exprimées par les retraités n'ont jusqu'à présent guère fait l'objet de mesures disciplinaires.

Que vient de décider le tribunal?

Un juge fédéral de Washington a interdit au ministère de la Défense de mettre en œuvre ces mesures par voie d'ordonnance provisoire. Dans sa motivation, le tribunal a retenu que le gouvernement avait violé le droit à la liberté d'expression de Kelly et envoyé ainsi un signal qui pourrait intimider des millions de militaires à la retraite.

Today a federal court made clear Pete Hegseth violated the Constitution when he tried to punish me for something I said.



This is a critical moment to show this administration they can't keep undermining Americans' rights.



I also know this might not be over yet, because Trump… pic.twitter.com/9dRe9pmeCd — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) February 12, 2026

Le choix des mots du juge est particulièrement explosif: il a accusé le Pentagone de «fouler aux pieds» des droits constitutionnels fondamentaux. La décision suspend provisoirement les mesures disciplinaires jusqu'à ce que l'affaire soit jugée sur le fond. Le gouvernement a immédiatement annoncé qu'il ferait appel.

Quelle est la situation au sein du gouvernement?

Parallèlement aux procédures disciplinaires, le gouvernement Trump a apparemment également tenté de faire examiner des mesures pénales contre Kelly et d'autres personnes impliquées. Un grand jury a toutefois refusé d'engager des poursuites. La piste pénale a donc échoué, tandis que le Pentagone a poursuivi la voie disciplinaire.

Cette coexistence de stratégies juridiques différentes donne l'impression de tensions au sein de l'exécutif autour du président Trump. Alors que le système judiciaire fixe des obstacles élevés aux poursuites pénales, le ministère de la Défense a tenté d'exercer une pression par le biais de mécanismes de droit militaire. La justice a désormais mis un terme à cette ligne de conduite pour le moment.

Quel est le véritable enjeu politique?

Au fond, le litige ne porte pas seulement sur une vidéo, mais sur la question de savoir jusqu'où un gouvernement peut aller lorsque des élus ou d'anciens officiers émettent des critiques en public. Kelly argumente qu'il n'a fait qu'expliquer un principe de droit militaire reconnu depuis des décennies. Le gouvernement, quant à lui, y voit une atteinte à l'autorité militaire.

L'affaire touche ainsi à des questions de principe concernant la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif peut-il sanctionner indirectement un sénateur par le biais de son statut militaire si ses déclarations politiques déplaisent? Ou est-ce que la protection de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression même pour les anciens militaires, s'applique ici?

Le débat est-il clos?

Non. Le Pentagone a l'intention de faire appel de la décision. Les mesures disciplinaires restent toutefois suspendues jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée. Si un tribunal supérieur devait confirmer la décision, cela constituerait une nette limitation juridique des moyens de pouvoir exécutifs à l'encontre des opposants politiques.