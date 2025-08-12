Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»

Robert F. Kennedy Jr. met fin à 22 projets liés à l’ARNm, les jugeant inutiles. La réaction de Jerome Adams est d’autant plus remarquable qu’il avait été nommé médecin-chef par Donald Trump en 2016.

Robert F. Kennedy Jr. met fin à 22 projets liés à l'ARNm, les jugeant inutiles. La réaction de Jerome Adams est d'autant plus remarquable qu'il avait été nommé médecin-chef par Donald Trump en 2016. (Photo d'archives)

Pas le temps? blue News résume pour toi Robert F. Kennedy Jr. a supprimé 22 projets de recherche sur les ARNm et économisé près de 500 millions de dollars.

Jerome Adams, que Donald Trump a nommé Surgeon General en 2016, critique désormais clairement le ministre de la Santé.

Selon lui, la technologie a prouvé son efficacité pendant la pandémie de Covid-19 et a permis de développer de nouveaux traitements ou vaccins, notamment contre le virus Zika.

La décision de Kennedy coûtera des vies humaines, Adams en est convaincu. Montre plus

«‹Fox News› a acclamé RFK Jr. pendant des années. Puis est venue sa dernière annonce sur les vaccins», titre la chaîne américaine MSNBC: La concurrence a encensé Robert F. Kennedy Jr. pour faire revenir Donald Trump à la Maison Blanche.

Présenté comme un «réformateur» et un «véritable combattant pour le système de santé» possédant « es compétences, les connaissances et l’expérience» nécessaires, Kennedy vient pourtant d’annoncer un arrêt net du développement de la technologie ARNm aux États-Unis – une décision à laquelle «Fox News» a à peine accordé un titre.

Donald Trump et Robert F. Kennedy, Jr. (à gauche) le 30 juillet à Washington. KEYSTONE

Selon MSNBC, le ministre de la Santé «a coupé des fonds fédéraux qui auraient pu ouvrir la voie à une nouvelle génération de traitements». Jerome Adams va plus loin: «Des gens vont mourir parce que nous réduisons les financements pour cette technologie», avertit l’ancien Surgeon General, fonction qui correspond au plus haut responsable médical du pays et qui est nommée par le président.

Pourquoi RFK Jr. s’oppose-t-il à l’ARNm? Âgé de 71 ans, il affirme que cette technologie «présente plus de risques que d’avantages pour les virus respiratoires». Selon lui, la pandémie de Covid-19 a montré que «les vaccins à ARNm ne sont pas efficaces contre les virus touchant les voies respiratoires supérieures» et qu’ils favoriseraient même les mutations virales, prolongeant les pandémies.

Les affirmations de Kennedy "tout simplement pas vraies".

En conséquence, 22 projets liés à cette technologie ont été stoppés, ce qui permettrait d’économiser près de 500 millions de dollars. Adams, interrogé par «CBS News» dément: les affirmations de Kennedy sur l’inefficacité de l’ARNm seraient «tout simplement fausses».

“People are going to die.” Trump’s former Surgeon General Dr. Jerome Adams rips RFK Jr. for canceling nearly $500 million in grants and contracts for mRNA vaccine development



«Selon les estimations les plus prudentes, jusqu’à deux millions de vies ont été sauvées grâce à la technologie ARNm», affirme Adams. «Elle nous a permis de développer un vaccin contre le Covid-19 en un temps record. C’est, honnêtement, le plus grand accomplissement du président Trump.»

Sans l’ARNm, le développement du vaccin aurait pris un an et demi à deux ans de plus, assure-t-il. Donald Trump avait accéléré le processus avec l’initiative Operation Warp Speed, rapprochant secteur public et privé.

Ce qui a déjà été réalisé avec la technologie ARNm

Cette initiative «a été – que l’on soit républicain ou démocrate – l’une des réalisations les plus incroyables de l’histoire du pays», a déclaré récemment Trump à propos de la pandémie.

Adams partage cet avis et estime même que Trump mériterait un prix Nobel pour cette réussite. Il décrit l’ARNm comme «une molécule naturelle présente dans chaque corps humain. C’est comme une recette qui indique à l’organisme comment fabriquer une protéine».

Avant même la pandémie, cette technologie avait déjà permis des progrès notables, notamment dans le développement de vaccins ou de traitements contre le mélanome malin (cancer de la peau), le VIH, le virus Zika ou encore la grippe. «De tels progrès ne verront plus le jour désormais», regrette Adams.