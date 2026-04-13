La police brésilienne a annoncé lundi avoir retiré un «engin explosif» sur la promenade de la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, où la chanteuse colombienne Shakira donnera un méga-concert gratuit le 2 mai.

La police brésilienne lors de la récupération de l'engin explosif sur la plage de Copacabana. Capture d'écran X

Keystone-SDA ATS

Selon plusieurs médias locaux, il s'agit d'une grenade assourdissante, un dispositif non létal conçu pour désorienter temporairement des personnes grâce à un éclair aveuglant et une détonation de haute intensité.

La police civile de Rio a indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP que l'unité de déminage avait été alertée dans la matinée au sujet d'un «engin explosif» sur la promenade de cette plage très touristique.

«À leur arrivée, les agents ont suivi les protocoles standard et ont retiré l'engin en toute sécurité. Le matériel a été saisi et sera soumis à des analyses», explique ce communiqué, tout en précisant qu'une enquête était en cours.

Des millions de personnes

Le montage de la scène où le concert de Shakira aura lieu dans moins de trois semaines a débuté ces derniers jours, en face de l'hôtel iconique Copacabana Palace.

Selon l'agence municipale Riotur, 2,1 millions de personnes ont assisté l'an dernier au concert similaire donné par Lady Gaga et 1,6 million à celui de Madonna en 2024.

Sur la période de l'automne austral, de mars à juin, la mairie s'attend à ce que 3,5 millions de touristes visitent Rio.