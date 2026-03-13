Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Au 14e jour du conflit, les États-Unis promettent de frapper l'Iran «très fort» dans les prochains jours, tandis qu'un soldat français a été tué au Kurdistan irakien et que des explosions ont été entendues à Dubaï.

Mort d'un soldat: "la position de la France est purement défensive" "La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme", déclare le président français Emmanuel Macron, alors qu'un militaire français a été tué et six autres blessés dans une attaque de drone dans la région d'Erbil, en Irak. 13.03.2026

Agence France-Presse Basile Mermoud

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 14e jour vendredi :

La levée de sanctions américaines renforce Moscou, dénonce Zelensky

La décision américaine d'assouplir des sanctions sur les ventes de pétrole russe renforce Moscou et «n'aide pas la paix» en Ukraine, a dénoncé à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Ce seul assouplissement par les États-Unis pourrait rapporter à la Russie environ 10 milliards de dollars pour la guerre. Cela ne contribue certainement pas à la paix», a ajouté le président ukrainien, lors d'une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron.

Macron réaffirme que «la position de la France est purement défensive»

Emmanuel Macron a réaffirmé, après la mort d'un soldat français au Kurdistan irakien, que «la position de la France est purement défensive» face à la guerre au Moyen-Orient et «ne saurait justifier, jamais, qu'on s'en prenne à elle».

Selon le ministère des Armées, sept soldats ont été blessés dans une «attaque de drone» jeudi soir et l'adjudant-chef Arnaud Frion «a succombé à ses blessures».

Une explosion entendue à Dubaï

Une explosion a été entendue à Dubaï, a rapporté une journaliste de l'AFP, au moment où les autorités émiraties envoyaient des messages sur les téléphones avertissant de «possibles menaces de missiles».

Soixante-dix-sept navires ont traversé Ormuz

Quelque 77 navires ont effectué la traversée du détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, essentiellement des bateaux appartenant à la «flotte fantôme», a rapporté la société de données maritime Lloyd's List Intelligence.

Selon la définition de l'Organisation maritime internationale (OMI), la flotte fantôme désigne l'ensemble des navires qui «se livrent à des activités illégales dans le but de contourner des sanctions, de se soustraire au respect des réglementations en matière de sécurité ou d'environnement, d'échapper aux coûts d'assurance ou de se livrer à d'autres activités illégales».

Ormuz, un détroit «tactiquement complexe» à sécuriser

Le détroit d'Ormuz est «un environnement tactiquement complexe» à sécuriser, a souligné le chef d'état-major américain Dan Caine, reconnaissant implicitement qu'il ne serait pas possible d'y empêcher à brève échéance les attaques iraniennes contre les navires empruntant ce passage stratégique.

Le guide suprême iranien «blessé» et probablement «défiguré»

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei était «blessé» et probablement «défiguré».

«Nous savons que le nouveau soi-disant, pas si suprême, leader est blessé et probablement défiguré», a déclaré le chef du Pentagone lors d'un point de presse, en soulignant que le dirigeant iranien n'était pas apparu en personne jeudi lors de sa première intervention depuis sa désignation dimanche.

Trump: les Etats-Unis frapperont l'Iran «très fort» la prochaine semaine

Les Etats-Unis vont frapper l'Iran «très fort au cours de la prochaine semaine», a affirmé Donald Trump dans un entretien diffusé à la radio Fox News.

Le président américain a également affirmé que la Marine américaine pourrait effectuer des escortes de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz après les menaces des dirigeants iraniens de le bloquer.

Guerre contre l'Iran: les Etats-Unis et Israël ont touché plus de 15’000 cibles

Les Etats-Unis et Israël ont touché plus de 15.000 cibles depuis le début de leur guerre contre l'Iran, a affirmé le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

«Entre notre aviation et celle des Israéliens, plus de 15.000 cibles ennemies ont été frappées, soit bien plus de 1.000 par jour», a précisé M. Hegseth lors d'une conférence de presse.

Liban : l'aviation israélienne provoque la panique en larguant des tracts sur Beyrouth

L'aviation israélienne a largué des milliers de tracts sur Beyrouth, dans un fracas semblable au bruit d'une explosion, provoquant la panique en plein coeur de la capitale libanaise, visée à plusieurs reprises par Israël ces derniers jours.

De la fumée s'échappe d'un immeuble à Beyrouth, jeudi 12 mars 2026. KEYSTONE

Liban: Guterres exhorte Israël et le Hezbollah à «arrêter la guerre»

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté Israël et le Hezbollah pro-iranien à «arrêter la guerre» au Liban, où l'armée israélienne intensifie ses frappes.

«J'appelle avec force les deux parties, le Hezbollah et Israël, à (conclure) un cessez-le-feu afin d'arrêter la guerre», a-t-il déclaré lors d'une visite à Beyrouth.

Les prix du pétrole reculent, les Bourses remontent

Les prix du pétrole reculent légèrement et les Bourses tentent une reprise, après l'autorisation temporaire par Washington de la vente de pétrole russe stocké sur des navires pour enrayer la flambée des prix. Vers 13H30 GMT, le Brent de la mer du Nord cédait 1,07% à 99,39 dollars le baril et le WTI, son équivalent américain, perdait 1,77% à 94,04 dollars le baril.

Les Bourses vont de l'avant: vers 13H40 GMT, la Bourse de Paris prenait 0,24% et Londres 0,46%. La Bourse de Francfort gagnait 0,55% et Milan 0,79%. A Wall Street, dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,87%, l'indice Nasdaq a cédé 0,42% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,59%.