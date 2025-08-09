  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Un homme armé tue un policier près d'une agence fédérale de santé

ATS

9.8.2025 - 10:27

Un homme armé a tué vendredi un policier près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à Atlanta, aux États-Unis, avant d'être retrouvé mort sur les lieux, ont indiqué les autorités.

«Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade», a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse (photo prétexte).
«Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade», a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse (photo prétexte).
IMAGO/TheNews2

Keystone-SDA

09.08.2025, 10:27

La fusillade a éclaté avant 17h00 (23h00 en Suisse), près d'un campus des CDC et d'une pharmacie, a précisé le chef de la police d'Atlanta, Darin Schierbaum, lors d'une conférence de presse.

Le suspect, probablement un tireur isolé selon la police, a été retrouvé mort au deuxième étage d'une pharmacie, victime d'une blessure par balle qu'il pourrait s'être lui-même infligée. «Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade», a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse.

Vaccin contre le covid

Le campus des CDC a essuyé plusieurs salves de tirs, a-t-il déclaré. Quatre-vingt-douze enfants d'une crèche située sur ce campus ont été évacués en toute sécurité et ont retrouvé leurs familles dans une école voisine.

Le tireur, dont l'identité n'a pas été divulguée, estimait que sa maladie était provoquée par le vaccin contre le coronavirus, ont rapporté CNN et The New York Times en citant des sources anonymes. Selon ces médias, le père du suspect avait signalé vendredi matin aux autorités que son fils avait des tendances suicidaires.

Le chef de la police n'a pas voulu confirmer à ce stade précoce de l'enquête si le suspect visait les CDC en raison du vaccin contre le coronavirus.

«Profondément attristés»

Le policier tué lors de l'attaque, David Rose, était âgé de 33 ans et laisse derrière lui une femme enceinte et deux enfants, a indiqué la police. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique.

«Chez @CDCgov, nous sommes profondément attristés par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre notre campus de Roybal», a écrit Susan Monarez, directrice des CDC, sur X, tout en rendant hommage au «courageux agent des forces de l'ordre local qui a donné sa vie».

«Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui répondent à l'appel du devoir et qui protègent leurs concitoyens», a commenté le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp.

Les plus lus

Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis
Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35
Un motard perd la vie au pied du Col du Grand-Saint-Bernard
«Vous aurez une très bonne relation»: Trump assure avoir réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie
Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»
Convaincant, Yverdon tutoie les sommets du classement