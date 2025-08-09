Un homme armé a tué vendredi un policier près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à Atlanta, aux États-Unis, avant d'être retrouvé mort sur les lieux, ont indiqué les autorités.

«Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade», a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse (photo prétexte). IMAGO/TheNews2

Keystone-SDA ATS

La fusillade a éclaté avant 17h00 (23h00 en Suisse), près d'un campus des CDC et d'une pharmacie, a précisé le chef de la police d'Atlanta, Darin Schierbaum, lors d'une conférence de presse.

Le suspect, probablement un tireur isolé selon la police, a été retrouvé mort au deuxième étage d'une pharmacie, victime d'une blessure par balle qu'il pourrait s'être lui-même infligée. «Le tireur est décédé et aucun civil n'a été blessé par balle lors de cette fusillade», a déclaré le maire d'Atlanta, Andre Dickens, lors d'une conférence de presse.

Vaccin contre le covid

Le campus des CDC a essuyé plusieurs salves de tirs, a-t-il déclaré. Quatre-vingt-douze enfants d'une crèche située sur ce campus ont été évacués en toute sécurité et ont retrouvé leurs familles dans une école voisine.

Le tireur, dont l'identité n'a pas été divulguée, estimait que sa maladie était provoquée par le vaccin contre le coronavirus, ont rapporté CNN et The New York Times en citant des sources anonymes. Selon ces médias, le père du suspect avait signalé vendredi matin aux autorités que son fils avait des tendances suicidaires.

Le chef de la police n'a pas voulu confirmer à ce stade précoce de l'enquête si le suspect visait les CDC en raison du vaccin contre le coronavirus.

«Profondément attristés»

Le policier tué lors de l'attaque, David Rose, était âgé de 33 ans et laisse derrière lui une femme enceinte et deux enfants, a indiqué la police. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique.

«Chez @CDCgov, nous sommes profondément attristés par l'attaque perpétrée aujourd'hui contre notre campus de Roybal», a écrit Susan Monarez, directrice des CDC, sur X, tout en rendant hommage au «courageux agent des forces de l'ordre local qui a donné sa vie».

«Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui répondent à l'appel du devoir et qui protègent leurs concitoyens», a commenté le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp.