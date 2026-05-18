Ses photos sur le cadavre de «Timmy» la baleine indignent les internautes

La carcasse de la baleine à bosse «Timmy», échouée au large du Danemark, attire de plus en plus de curieux. Un homme en particulier suscite aujourd’hui l’indignation : il a nagé jusqu’à la carcasse, a grimpé sur l’animal et y a pris la pose pendant plusieurs minutes.

La baleine à bosse «Timmy» est morte - voici une photo d'archives datant d'avril. Screenshot Instagram

Sven Ziegler Sven Ziegler

Le cadavre de la baleine à bosse «Timmy» devient une attraction touristique de plus en plus macabre au large de l’île danoise d’Anholt. Des photos et des vidéos montrent plusieurs personnes grimpant sur la carcasse de l’animal pour y prendre des selfies.

Une scène en particulier suscite actuellement de vives critiques sur les réseaux sociaux. Un homme a apparemment nagé jusqu’à la baleine morte dans le but précis de se poster sur la carcasse et de se faire photographier. Il a ensuite ouvertement défendu son geste auprès de RTL. «Pour la première fois de ma vie, j’ai eu l’occasion de grimper sur une baleine», a-t-il déclaré.

À la question de savoir si un animal mort ne devait pas être traité avec respect, il a répondu : «Est-ce sacré ? Non, c’est un animal mort !» Beaucoup de gens ont réagi avec indignation. Sur les réseaux sociaux, ce comportement a été qualifié d’«irrévérencieux» et irrespectueux. De nombreux utilisateurs ont vivement critiqué ces scènes.

Les autorités mettent quant à elles instamment en garde contre toute approche de la carcasse. La décomposition génère des gaz à l'intérieur de la baleine, qui ne peuvent s'échapper en raison de l'épaisse couche de graisse. Il en résulte une accumulation de pression dangereuse. Les experts n'excluent donc pas que la carcasse puisse exploser.

Un suspens de plusieurs semaines

Les équipes d'intervention mettent également en garde contre d'éventuelles maladies et bactéries. Malgré tout, la baleine morte continue d'attirer de nombreux curieux sur la plage.

Ce n'est que samedi qu'il a été officiellement confirmé qu'il s'agissait bien de « Timmy ». La baleine à bosse avait fait la une des journaux internationaux ces derniers mois. L'animal s'était échoué à plusieurs reprises en mer Baltique avant que des sauveteurs ne tentent de ramener la baleine affaiblie en mer du Nord dans le cadre d'une opération de sauvetage complexe.

On ignore combien de temps « Timmy » a encore vécu après cela. Le ministre de l’Environnement du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Till Backhaus, a défendu l’opération de sauvetage malgré cette issue tragique. «Je considère qu’il est tout à fait humain de saisir la moindre chance lorsqu’il s’agit d’une vie.»