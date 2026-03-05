  1. Clients Privés
Arkansas Il tue l'agresseur de sa fille et gagne l'investiture pour devenir shérif

ATS

5.3.2026 - 08:52

Un Américain, inculpé de meurtre pour avoir tué l'homme accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille, a remporté l'investiture républicaine pour le poste de shérif dans un comté de l'Arkansas. Il risque toutefois de ne pas pouvoir exercer sa fonction.

Aaron Spencer a été remis en liberté sous caution dans l'attente de son procès. S'il est élu mais reconnu coupable au procès, il ne sera plus autorisé à exercer la fonction de shérif (image d'illustration).
Aaron Spencer a été remis en liberté sous caution dans l'attente de son procès. S'il est élu mais reconnu coupable au procès, il ne sera plus autorisé à exercer la fonction de shérif (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 08:52

05.03.2026, 08:56

Aaron Spencer est en attente de son procès pour avoir tué en octobre 2024 un homme de 67 ans qui avait été inculpé d'abus sexuels sur sa fille de 13 ans. Les données électorales de l'État, publiées cette semaine, indiquent qu'il a recueilli près de 54% des voix lors de la primaire républicaine pour le poste de shérif du comté de Lonoke, battant le titulaire, John Staley, d'environ 2700 voix.

John Staley a concédé sa défaite mercredi, faisant d'Aaron Spencer le favori pour décrocher le poste de shérif dans ce comté conservateur lors de l'élection générale de novembre.

Spencer avait plaidé non coupable de l'accusation de meurtre et a été remis en liberté sous caution dans l'attente de son procès, qui n'a pas encore été programmé, selon les médias américains. S'il est élu mais reconnu coupable au procès, il ne sera plus autorisé à exercer la fonction de shérif, a rapporté le New York Times.

