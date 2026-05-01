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Pour tentative de meurtre Un homme inculpé après l’agression antisémite dans le nord de Londres

Basile Mermoud

1.5.2026

La police britannique a annoncé vendredi l'inculpation d'un suspect après l'agression à l'arme blanche de deux hommes juifs mercredi dans le nord de Londres.

L'attaque de mercredi s'inscrit dans une série d'incendies et de tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de Londres (archives). 
L'attaque de mercredi s'inscrit dans une série d'incendies et de tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de Londres (archives). 
AFP

Agence France-Presse

01.05.2026, 08:40

«Un homme de 45 ans a été inculpé» de «deux chefs de tentative de meurtre» et pour «possession d'un objet tranchant dans un lieu public», a affirmé la police dans un communiqué. Le suspect, Essa Suleiman, est un ressortissant britannique né en Somalie, précise le communiqué.

Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à «sévère», évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille et une hausse de la «menace islamiste et d'extrême droite».

Après une nouvelle attaque antisémite. Le Royaume-Uni relève son niveau de menace terroriste à «sévère»

Après une nouvelle attaque antisémiteLe Royaume-Uni relève son niveau de menace terroriste à «sévère»

L'attaque de mercredi s'inscrit dans une série d'incendies et de tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de la capitale, où vit une importante communauté juive.

Les deux hommes blessés dans l'attaque, Shloime Rand et Moshe Shine, sont respectivement âgés de 34 et 76 ans. Le plus jeune est sorti de l'hôpital et le second reste hospitalisé «dans un état stable», selon la police.

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