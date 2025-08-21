Un homme, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies en Bretagne dont celui qui a ravagé 120 hectares dans la forêt de Brocéliande, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé jeudi le parquet de Lorient.

Le suspect a reconnu «l’ensemble des faits reprochés et admettait aussi être l’auteur de l’incendie survenu sur Tréhorenteuc le 17 juillet 2025, au cœur de la forêt de Brocéliande–Paimpont, où environ 120 hectares avaient été détruits (archive) AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cet homme, «âgé de moins de 30 ans et demeurant dans le département» du Morbihan, a été placé en garde à vue mardi, selon un communiqué du procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger.

Soupçonné de «plusieurs incendies d’apparente origine suspecte (...) dans la région de Ploërmel (Morbihan)», le suspect a reconnu «l’ensemble des faits reprochés et admettait aussi être l’auteur de l’incendie survenu sur Tréhorenteuc le 17 juillet 2025, au cœur de la forêt de Brocéliande–Paimpont, où environ 120 hectares avaient été détruits» malgré l'intervention de près de 200 pompiers et des renforts aériens, indique le procureur.

L'homme a été mis en examen «des chefs de destructions volontaires de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements par l'effet d'incendies, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel» pour des incendies entre avril et août, puis placé en détention provisoire, précise Stéphane Kellenberger. Il risque jusqu'à 15 ans de prison.