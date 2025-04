Le «Liberation Day» de Donald Trump va entraîner l'Europe et les Etats-Unis dans une guerre commerciale sur fond de paroles insultantes, estiment 24 Heures et la Tribune de Genève. Et penser qu'aux insultes succéderont des paroles de raison et de réconciliation est une erreur.

Donald Trump va entraîner l'Europe et les Etats-Unis dans une guerre commerciale sur fond de paroles insultantes. ats

Cette nouvelle guerre commerciale ne sera pas comme la première, en 2018, lorsque la Commission européenne de Jean-Claude Juncker avait réussi, par des négociations, à éviter le pire, écrivent les deux journaux lémaniques. «L'administration Trump 2025 est imbibée d'un discours idéologique pétri de mépris et de haine pour ses alliés.»

Aujourd'hui, «la seule réponse est offensive». Les hésitations des gouvernements européens ne sont pas comprises par leurs populations, dont une large majorité est favorable à des droits de douane de rétorsion, selon un sondage. Certains économistes vont plus loin et proposent de limiter l'accès des fonds américains à l'épargne européenne, de restreindre les licences des banques américaines en Europe ou d'exclure des entreprises américaines des marchés publics.

Incertitude

La guerre commerciale selon Donald Trump ne fera que des perdants, estime, de son côté, Le Temps dans un éditorial. Pour le journal, les appels au calme vont se multiplier, mais les dégâts sont inévitables.

A ses yeux, ce 2 avril 2025 est «un jour noir pour de nombreuses raisons: les autres pays se sont préparés et, pour la plupart, seront incités à répondre avec des mesures du même ordre. Ne pas les engager les mettrait dans une position de faiblesse».

«Ainsi s'ouvre inévitablement une ère de protectionnisme qui fera du mal à tous. Les prix partiront à la hausse, les consommateurs le paieront. Si ces tarifs restent en place dans la durée, ils entraîneront certainement un fort ralentissement économique. Les bourses réagissent. L'incertitude est au maximum», ajoute Le Temps.