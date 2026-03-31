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Etats-Unis Trump débouté : le financement des médias publics américains maintenu

ATS

31.3.2026 - 21:40

Un juge fédéral américain a bloqué mardi l'arrêt du financement par l'Etat des réseaux de radios et de télévisions publiques, NPR et PBS, décidé par décret par Donald Trump.

Saisi par les deux réseaux publics, un juge fédéral du district de Columbia a jugé que le décret était inapplicable. 
Saisi par les deux réseaux publics, un juge fédéral du district de Columbia a jugé que le décret était inapplicable. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 21:40

Le 1er mai dernier, le président a pris un décret ordonnant de «cesser le financement fédéral de NPR et de PBS», accusés par la Maison Blanche de relayer «la propagande de gauche avec l'argent des contribuables».

Saisi par les deux réseaux publics, un juge fédéral du district de Columbia a jugé que le décret était inapplicable car il violait le premier amendement de la Constitution américaine – celui qui protège la liberté d'expression.

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