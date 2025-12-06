  1. Clients Privés
Crimes sexuels Un juge lève le secret judiciaire sur le dossier Epstein en Floride

ATS

6.12.2025 - 08:29

Un juge fédéral américain a ordonné vendredi la levée du secret judiciaire sur la procédure contre le criminel sexuel Jeffrey Epstein en Floride, où il avait été condamné en 2008 à une peine de prison.

Beaucoup de manifestations ont eu lieu demandant la publication du dossier Epstein (archives).
Beaucoup de manifestations ont eu lieu demandant la publication du dossier Epstein (archives).
AFP

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:29

Cette décision inhabituelle de publication des témoignages recueillis par un grand jury, dont la confidentialité est normalement très protégée, est due à l'adoption en novembre d'une loi destinée à assurer la plus grande transparence sur l'affaire Epstein, a expliqué le juge dans sa décision.

La loi fait obligation au ministère de la Justice de rendre publics d'ici le 19 décembre l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur Jeffrey Epstein, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.

Il s'agit notamment des documents sur les procédures qui ont conduit à sa condamnation en 2008 en Floride à un peu plus d'un an de prison pour recours à des prostituées mineures et racolage ou incitation au racolage, ainsi qu'à son inculpation fédérale à New York pour des charges plus graves d'exploitation sexuelle de mineures.

De précédentes demandes du ministère de la Justice de levée du secret sur ces documents avaient été rejetées.

Le président Donald Trump, dans une nouvelle tentative d'éteindre le feu couvant au sein de sa base Maga ("Make America Great Again», «Rendre sa grandeur à l'Amérique") sur ce dossier, avait expressément donné instruction à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, de solliciter leur publication.

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant son procès pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, subit un retour de flamme, y compris dans son propre camp, depuis que son gouvernement a annoncé en juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

Archives

Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein

Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein

La Chambre des représentants américaine vote mardi sur un texte visant à forcer l’administration Trump à plus de transparence dans l’affaire Epstein. Ce vote défie le président républicain, qui a tenté de l’empêcher avant de renoncer.

18.11.2025

