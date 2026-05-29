Un juge ordonne à Trump de retirer son nom du Kennedy Center

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Un juge ordonne à Trump de retirer son nom du Kennedy Center

ATS

29.5.2026 - 22:08

Un juge fédéral américain a ordonné vendredi que le nom de Donald Trump soit retiré du Kennedy Center et a suspendu jusqu'à nouvel ordre la fermeture pour deux ans de la prestigieuse salle de spectacles à Washington.

Donald Trump a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy (archives).
Donald Trump a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy (archives).
AFP

Keystone-SDA

29.05.2026, 22:08

29.05.2026, 22:40

Le président républicain, après avoir pris le contrôle de cette institution culturelle en plaçant ses proches à la direction du conseil d'administration, a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy pour la rebaptiser «Trump Kennedy Center».

Ce changement a été dénoncé par la famille du président Kennedy et par l'opposition démocrate qui en conteste la légalité.

«La loi créant le Kennedy Center énonce de manière limpide qu'il doit être baptisé en hommage au président Kennedy et ne peut porter aucun autre nom officiel» sans décision du Congrès, a conclu le juge Christopher Cooper.

En conséquence, il a ordonné au conseil d'administration de retirer toute référence sur le bâtiment lui-même, sur le site internet du Kennedy Center ou toute marque déposée, «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy».

Etats-Unis. Trump voit ses projets malmenés au Congrès par les élus de sa majorité

Etats-UnisTrump voit ses projets malmenés au Congrès par les élus de sa majorité

Le juge Cooper a souligné dans sa décision que le Kennedy Center n'était «pas seulement une institution nationale pour les arts du spectacle mais aussi un mémorial présidentiel» dédié à JFK.

S'agissant de la décision prise en mars par le conseil d'administration de fermer pour deux ans de rénovation cette institution culturelle, il l'a suspendue à titre provisoire, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives de cette fermeture.

Le magistrat a néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus du Kennedy Center, dont «le besoin apparait criant» et précisé qu'il ne s'opposerait pas à une nouvelle décision de fermeture si elle était prise au terme d'une évaluation plus approfondie des inconvénients et des avantages.

Les plus lus

Paris secoué : Djokovic prend la porte après un duel titanesque !
Un juge ordonne à Trump de retirer son nom du Kennedy Center
Le risque sous-estimé dissimulé dans les bagages à main en avion
Zelensky alerte : la Russie «prépare une nouvelle frappe massive» contre l'Ukraine
Patrick Bruel, l'idole d'une génération rattrapée par des soupçons d'agressions sexuelles
La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise