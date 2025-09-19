Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diffamation Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times

Basile Mermoud

19.9.2025

Un juge fédéral américain a rejeté vendredi en l'état la plainte en diffamation du président Donald Trump contre le New York Times, la déclarant «irrecevable» et lui accordant quatre semaines pour la reformuler.

La plainte est «rejetée avec permission de l'amender dans les 28 jours», selon le texte de la décision (archive).
La plainte est «rejetée avec permission de l'amender dans les 28 jours», selon le texte de la décision (archive).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

19.09.2025, 19:08

19.09.2025, 19:26

La plainte de 85 pages déposée le 15 septembre contre le New York Times, auquel Donald Trump réclame la somme astronomique de 15 milliards de dollars, contrevient aux règles de procédure, affirme le juge Steven Merryday, la considérant comme «inappropriée et irrecevable».

Elle est en conséquence «rejetée avec permission de l'amender dans les 28 jours», dans un format ne dépassant pas 40 pages, selon le texte de la décision. Le juge déplore une litanie d'allusions ou d'allégations non étayées, sans que le plaignant expose clairement ses griefs, selon lui.

Dans la plainte visant le quotidien et quatre de ses journalistes, ainsi qu'une maison d'édition qui a publié deux d'entre eux, Donald Trump attaque un «livre désobligeant» sur l'origine de sa fortune et «trois articles faux, malveillants, diffamatoires et désobligeants».

«Cette action en justice est dénuée de fondement», avait réagi le plus célèbre des quotidiens américains. «Elle ne repose sur aucune revendication juridique légitime et vise uniquement à museler et à décourager le journalisme indépendant.»

Cette plainte a été déposée quelques jours après que Donald Trump avait menacé de poursuites le New York Times après la publication d'articles consacrés à une lettre d'anniversaire, à la tonalité salace, qui lui est attribuée et adressée en 2003 à l'homme d'affaires Jeffrey Epstein. Ce dernier a été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule avant son procès pour exploitation sexuelle.

Les plus lus

Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
Washington annonce avoir éliminé un haut responsable de l’État islamique
Wawrinka écrase Landaluce et file en demi-finale