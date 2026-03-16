Un juge suspend la refonte de la politique vaccinale

Un juge fédéral a suspendu lundi la refonte de la politique vaccinale américaine initiée par le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., selon une décision consultée par l'AFP.

La refonte de la politique vaccinale américaine a été initiée par le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr. (archives). ATS

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Cette suspension porte un coup dur aux politiques de santé de l'administration Trump. Elle bloque au moins temporairement des changements apportés par celle-ci aux recommandations et calendriers vaccinaux, auxquels des associations de soignants étaient vivement opposés.