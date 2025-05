Un livre sur Joe Biden défraie la chronique !

Un livre mettant en lumière le déclin cognitif de l'ancien président américain Joe Biden soulève un autre sujet à Washington: l'âge des démocrates et leur système de prime à l'ancienneté. Selon ses détracteurs, le système empêche l'émergence de jeunes talents.

L’âge des démocrates (ici Joe Biden) et leur système de prime à l'ancienneté empêcherait l’émergence de jeunes talents. ats

Keystone-SDA ATS

Six élus démocrates sont décédés en un peu plus d'un an, endeuillant leurs collègues et décimant les rangs démocrates face à l'actuel chef d'Etat américain Donald Trump.

La chambre américaine des représentants, à majorité républicaine, a approuvé de justesse la semaine dernière le projet de loi budgétaire XXL du milliardaire républicain, qui doit encore passer par le Sénat. Les démocrates n'ont rien pu y faire, affaiblis par trois sièges laissés vacants par les récents décès d'élus septuagénaires, emportés par un cancer.

Même au complet, ils n'auraient pas pu torpiller le projet de loi. Au mieux, ils l'auraient retardé. Le vote a toutefois mis à nu les problèmes d'âge dans un parti qui a besoin de sang neuf, mais où les élus s'accrochent à leur poste.

Sujet sensible

Gerry Connolly, décédé il y a une semaine à l'âge de 75 ans, avait été préféré plus tôt dans l'année à l'énergique Alexandria Ocasio-Cortez, 35 ans, pour un poste stratégique. C'est «une erreur», a estimé l'analyste politique Molly Jong-Fast à MSNBC, soulignant que les dirigeants démocrates ont raté l'occasion d'insuffler un nouvel élan au parti.

L'âge est un sujet sensible au sein de la gauche à Washington, alors que l'entourage de Joe Biden, 82 ans et qui souffre d'un cancer de la prostate, rejette les accusations des journalistes Jake Tapper et Alex Thompson, auteurs du livre. Ces derniers accusent la Maison-Blanche d'avoir caché au monde les faiblesses grandissantes de l'ancien président, qui s'est longtemps accroché à sa tentative de réélection.

Au Sénat, le chef des démocrates, Chuck Schumer, a 74 ans. Et l'ancienne cheffe de la chambre basse, Nancy Pelosi, 85 ans, exerce encore une influence considérable au sein du parti.

Républicains aussi concernés

Cette «gérontocratie» est aussi présente chez les républicains avec en premier lieu Donald Trump, devenu à 78 ans le président le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis. Ou encore Mitch McConnell, 83 ans, qui était manifestement affaibli lorsqu'il a quitté en novembre ses fonctions de chef de file des républicains au Sénat.

Au coeur du problème, côté démocrate, figure un système ancré de prime à l'ancienneté qui favorise l'expérience pour accéder à des postes clés. L'âge moyen des chefs de file de la minorité démocrate dans chacune des 20 commissions de la chambre des représentants est de 69 ans, contre 62 ans pour les républicains.

Ce problème s'étend à la cour suprême, où la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg s'est accrochée à ses fonctions jusqu'à sa mort en 2020, à l'âge de 87 ans. Certains déplorent qu'elle n'ait pas pris sa retraite plus tôt, quand Barack Obama était encore président. Il aurait pu nommer ainsi un autre juge et ne pas offrir ce luxe à Donald Trump, qui a choisi une figure conservatrice.

Des progrès ont été réalisés pour faire de la place aux jeunes, avec notamment l'élection de David Hogg, 25 ans, au poste de vice-président du comité national démocrate, l'organe de direction du parti.

Un «changement majeur»

Ce dernier a appelé à organiser des primaires pour se débarrasser des démocrates «inefficaces et hors d'atteinte» en vue des élections de mi-mandat, en novembre 2026. Cette proposition a été mal reçue par la vieille garde, le stratège James Carville, âgé de 80 ans, le qualifiant de «méprisable petit crétin».

Mais les récentes révélations à propos de la santé déclinante de Joe Biden ont renforcé la conviction de certains, qui réclament du changement.

«Si vous estimez que la démocratie est en jeu, si vous dites que cette élection est la plus importante d'une vie, comme ils l'ont dit à la base électorale [pour l'élection présidentielle de 2024], alors elle attend que vous agissiez en conséquence», estime l'analyste Molly Jong-Fast.

«Elle attend de vous que vous mettiez en avant les personnes qui peuvent s'exprimer mieux que ceux qui sont vos amis... Et je pense que c'est un changement majeur pour le parti démocrate.»

Archive sur Joe Biden