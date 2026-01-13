  1. Clients Privés
Une nouvelle provocation Un élu républicain propose de faire du Groenland le 51e Etat des Etats-Unis

ATS

13.1.2026 - 17:09

Un député républicain de Floride a présenté une proposition de loi pour faire du Groenland le 51e Etat des Etats-Unis alors que l'administration Trump menace de s'emparer de l'immense territoire autonome contrôlé par le Danemark, allié des Etats-Unis au sein de l'Otan.

Figure controversée, le député Randy Fine défend des positions ultraconservatrices et ouvertement pro-israéliennes (archives).
Figure controversée, le député Randy Fine défend des positions ultraconservatrices et ouvertement pro-israéliennes (archives).
Getty Images via AFP

Keystone-SDA

13.01.2026, 17:09

Le texte, intitulé «Loi sur l'annexion et l'admission du Groenland au sein de l'Union», a été présenté lundi par le député Randy Fine, a indiqué le bureau de cet élu républicain dans un communiqué.

«Le Groenland n'est pas un avant-poste lointain que nous pouvons nous permettre d'ignorer. C'est un atout vital pour la sécurité nationale», a estimé M. Fine dans son communiqué.

Crise géopolitique. «Nous choisissons le Danemark» plutôt que les Etats-Unis, dit le Premier ministre groenlandais

Crise géopolitique«Nous choisissons le Danemark» plutôt que les Etats-Unis, dit le Premier ministre groenlandais

«Qui contrôle le Groenland contrôle les principales voies de navigation arctiques et l'architecture de sécurité qui protège les États-Unis. L'Amérique ne peut pas laisser son avenir entre les mains de régimes qui méprisent nos valeurs et cherchent à saper notre sécurité», a-t-il argumenté.

D'une manière ou d'une autre

Selon la proposition de loi qui compte deux pages, le président Trump serait autorisé «à prendre toutes les mesures nécessaires pour annexer le Groenland ou l'acquérir en tant que territoire des États-Unis».

Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis s'empareraient du Groenland «d'une manière ou d'une autre», précisant qu'il ne parlait pas d'une «location» à court terme mais de l'acquisition de ce territoire.

Le président américain y voit le moyen pour les Etats-Unis d'assurer leur propre sécurité face à la Chine et à la Russie, et estime que le Danemark a délaissé le Groenland et sa défense.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de «calendrier» pour la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis «mais, a-t-elle ajouté, c'est assurément une priorité» pour le président Trump.

Tensions avec le Danemark. Trump: les Etats-Unis auront le Groenland «soit avec la manière douce, soit avec la manière forte»

Tensions avec le DanemarkTrump: les Etats-Unis auront le Groenland «soit avec la manière douce, soit avec la manière forte»

Une annexion du Groenland signerait l'arrêt de mort de l'Alliance atlantique, avait averti début janvier la Première ministre danoise, Mette Frederiksen.

Cette immense île arctique peuplée de 57'000 habitants dispose d'importantes ressources minières, en majorité non exploitées, et est considérée comme un emplacement stratégique. Les Etats-Unis y ont déjà une base militaire et en administraient une dizaine pendant la Guerre froide.

