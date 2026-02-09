  1. Clients Privés
Corée du Sud Un maire propose d'«importer des jeunes femmes», les autorités s’excusent

Basile Mermoud

9.2.2026

Les autorités d'une province sud-coréenne ont présenté leurs excuses ce week-end après la proposition polémique d'un maire, celle d'«importer des jeunes femmes» d'Asie du Sud-Est pour relancer la natalité dans le pays.

Selon plusieurs projections, au rythme actuel, la population sud-coréenne sera quasiment divisée par deux, à 26,8 millions d'habitants, d'ici la fin du siècle (photo d’illustration).
Selon plusieurs projections, au rythme actuel, la population sud-coréenne sera quasiment divisée par deux, à 26,8 millions d'habitants, d'ici la fin du siècle (photo d’illustration).
IMAGO/Newscom / Yonhap News

Agence France-Presse

09.02.2026, 09:23

La semaine dernière, le maire du comté de Jindo (sud-ouest), Kim Hee-soo, avait suggéré la semaine dernière que les communes rurales pouvaient lutter contre le déclin démographique en unissant de jeunes hommes célibataires à des femmes venues du Vietnam ou du Sri Lanka.

«Nous devrions importer des jeunes femmes non mariées depuis le Vietnam ou le Sri Lanka pour que de jeunes hommes des zones rurales puissent les épouser», avait déclaré l'élu lors d'une réunion publique.

La boulette.... Une plateforme de cryptos se plante et distribue 33 milliards à ses clients!

La boulette...Une plateforme de cryptos se plante et distribue 33 milliards à ses clients!

Ces propos ont été condamnés par la presse locale et ont suscité des remous diplomatiques. Selon les médias, l'ambassade du Vietnam à Séoul a adressé une plainte officielle à la Corée du Sud. Samedi, le gouvernement du Jeolla du Sud, la province dans laquelle se trouve le comté en question, a cherché à apaiser les esprits.

«Nous présentons nos sincères excuses pour la remarque inappropriée du maire de Jindo qui a causé une profonde douleur au peuple et aux femmes du Vietnam», a déclaré un porte-parole.

Le terme «importer» employé par Kim Hee-soo «contrevient à la dignité humaine et objectifie les femmes», a lancé le porte-parole, ajoutant que cela ne pouvait être «justifié en aucune circonstance». M. Kim a lui aussi présenté ses excuses et reconnu avoir utilisé un «terme inapproprié».

Rapport accablant. «Les essais nucléaires du passé continuent de tuer aujourd'hui»

Rapport accablant«Les essais nucléaires du passé continuent de tuer aujourd'hui»

«Face à la grave pénurie de main-d'œuvre qui touche les communautés rurales et de pêcheurs, l'objectif était de discuter des mesures institutionnelles de soutien à la migration matrimoniale», s'est-il défendu dans un communiqué la semaine dernière.

La Corée du Sud présente l'un des taux de fécondité les plus faibles au monde. Son gouvernement dépense des milliards d'euros pour encourager les femmes à avoir davantage d'enfants, sans grand succès jusqu'à présent. Selon plusieurs projections, au rythme actuel, la population sud-coréenne sera quasiment divisée par deux, à 26,8 millions d'habitants, d'ici la fin du siècle.

