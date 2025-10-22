  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Macron attaqué «Un mélange de mesquinerie et de cynisme» - Congédié, Valls sort la sulfateuse

Gregoire Galley

22.10.2025

L'ex-ministre des Outre-mer Manuel Valls estime dans une interview au Point qu'Emmanuel Macron a incarné «la négation du politique», tout en appelant à une «coalition du centre droit aux socialistes» pour l'élection présidentielle de 2027.

Manuel Valls (à droite) estime dans une interview au Point qu'Emmanuel Macron a incarné «la négation du politique».
Manuel Valls (à droite) estime dans une interview au Point qu'Emmanuel Macron a incarné «la négation du politique».
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

22.10.2025, 10:34

«Le macronisme n'a pas été une coalition sur la base de compromis réciproques, mais l'absorption des partis traditionnels (...). Il a été la négation du politique», a déclaré l'ancien Premier ministre dans cet entretien publié mardi soir.

Selon lui, «il faut inventer autre chose» que la reconduction du +en même temps+ pour «éviter la confrontation en 2027 entre LFI et le RN». «Nous devons construire une coalition du centre-droit aux socialistes, basée sur un projet qui ne soit pas seulement le rejet de LFI et du RN», ajoute-t-il.

France. Un nouveau gouvernement, mais pour combien de temps?

FranceUn nouveau gouvernement, mais pour combien de temps?

«Chantiers institutionnels»

Nommé ministre d'État chargé des Outre-mer par François Bayrou en décembre 2024, Manuel Valls avait été reconduit dans l'éphémère premier gouvernement Lecornu avant d'être remplacé par la députée Horizons Naïma Moutchou dans le second.

«Je n'ai ni amertume ni rancoeur», assure-t-il, tout en jugeant que sa mission «avait vocation à se poursuivre» pour «mettre en œuvre l'accord de Bougival sur la Nouvelle-Calédonie» et «mener des chantiers institutionnels pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe».

Il affirme ne pas avoir compris la décision du chef de l'État et du Premier ministre, qu'il attribue à «un mélange de mesquinerie et de cynisme». «Je paie sans doute le fait d'avoir réussi à réinstaurer le dialogue en Nouvelle-Calédonie alors que ceux qui ont décidé de mon départ avaient échoué sur ce dossier», estime-t-il.

En mai 2024, des émeutes avaient éclaté en Nouvelle-Calédonie à la suite d'une réforme électorale votée à Paris, considérée comme un «passage en force» par les indépendantistes. Ces émeutes ont fait 14 morts, plus de deux milliards d'euros de dégâts et la Nouvelle-Calédonie reste exsangue économiquement depuis.

Sur le territoire calédonien, où l'accord de Bougival entre l'État, les loyalistes et une partie des indépendantistes a été conclu en juillet sous son égide, il juge qu'"il n'y a pas d'autre choix que de mettre en oeuvre" ce texte, qui prévoit un «Etat de Nouvelle-Calédonie» inscrit dans la Constitution française.

Manuel Valls appelle toutefois à «trouver un accord intelligent avec le FLNKS», qui rejette l'accord.

Retraite impossible. Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio

Retraite impossibleSituation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio

Les plus lus

«Elle mangeait de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle»
Introuvable depuis six ans – L'affaire Rebecca Reush relancée
Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées
Et si un séisme monstre secouait Bâle?
La star du biathlon français sur le banc des accusés