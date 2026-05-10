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Hantavirus Un membre d'équipage suisse du paquebot «Hondius» en quarantaine

ATS

10.5.2026 - 15:24

Un membre d'équipage suisse a été placé en quarantaine dimanche lors de l'évacuation du paquebot de croisière «Hondius» touché par le foyer d'infection à hantavirus à Ténérife. Dimanche après-midi, l'OFSP n'avait pas connaissance d'autres Suisses à bord du navire.

Les passagers du MV Hondius sont rapatriés vers leur pays d'origine, contrairement aux membres de l'équipage.
Les passagers du MV Hondius sont rapatriés vers leur pays d'origine, contrairement aux membres de l'équipage.
ATS

Keystone-SDA

10.05.2026, 15:24

10.05.2026, 15:32

La quarantaine devrait durer six semaines, a indiqué dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Keystone-ATS, suite à une information relayée par «20 Minutes». Les autorités sont en contact régulier avec le membre d'équipage et ses proches en Suisse. Malgré la situation, la personne concernée se porte bien et ne présente aucun symptôme.

L'OFSP précise que les mesures de quarantaine relèvent en l'occurrence des autorités néerlandaises, le bateau appartenant à une société des Pays-Bas. Contrairement aux membres d'équipage, les passagers doivent être rapatriés vers leur pays d'origine.

Depuis le 4 mai, un homme infecté par le hantavirus est soigné à l'hôpital universitaire de Zurich. L'hôpital a indiqué samedi que son état était stable. Sa compagne se trouve en isolement à son domicile. Une autre personne est également en auto-isolement à Genève.

A ce jour, six cas ont été confirmés d'infection par le hantavirus et deux cas sont suspects, selon l'OMS. Trois personnes sont décédées.

Genève. Une personne surveillée après un contact hantavirus

GenèveUne personne surveillée après un contact hantavirus

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