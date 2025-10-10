  1. Clients Privés
«Président fantôme» Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump

Dominik Müller

10.10.2025

TikTok doit devenir américain. Derrière l'accord de Trump se trouve un homme que peu de gens connaissent: Larry Ellison. Il agit en arrière-plan, mais son influence s'étend jusqu'à la Maison Blanche... et bien au-delà.

Larry Ellison est le cofondateur d'Oracle et l'un des milliardaires de la technologie les plus influents des Etats-Unis.
Larry Ellison est le cofondateur d'Oracle et l'un des milliardaires de la technologie les plus influents des Etats-Unis.
Keystone

Noemi Hüsser

10.10.2025, 04:30

10.10.2025, 13:13

Pour beaucoup, le monde s'est brièvement arrêté lorsque TikTok s'est mis hors ligne pendant quelques heures en janvier aux Etats-Unis. La société mère chinoise ByteDance avait auparavant refusé de vendre TikTok, comme cela lui avait été demandé, en raison de problèmes de sécurité. Mais peu après la désactivation, le président américain Donald Trump a prolongé le délai pour un tel accord et TikTok était à nouveau en ligne.

Fin septembre, Trump a signé un décret visant à faciliter l'accord. Ainsi, ByteDance, la société mère de TikTok, doit continuer à détenir 20% de TikTok, tandis que les investisseurs américains doivent obtenir 80%. Officiellement, on ne sait pas encore qui participe exactement à l'accord. Lors de la signature, Trump a toutefois déclaré qu'Oracle et son cofondateur Larry Ellison joueraient un rôle «important».

Etats-Unis. La famille Murdoch intéressée pour investir dans TikTok selon Trump

Etats-UnisLa famille Murdoch intéressée pour investir dans TikTok selon Trump

Larry Ellison est le deuxième homme le plus riche du monde, mais contrairement à Elon Musk, qui le précède dans le classement, il se fait souvent discret. Pourtant, l'influence du discret Ellison s'étend aussi bien à la Maison Blanche qu'à Hollywood.

L'homme de 81 ans est cofondateur d'Oracle, une entreprise spécialisée dans les systèmes de base de données et les applications commerciales. Il possède 41% de l'entreprise. Jusqu'en 2014, il la dirigeait en tant que CEO, aujourd'hui il y est Chief Technology Officer et président du conseil d'administration.

Ellison naît en 1944 à New York. Sa mère, qui l'élève seule, le confie après quelques mois à sa tante et à son mari à Chicago, qui finissent par l'adopter. Dans sa jeunesse, il a interrompu deux fois ses études, puis a appris seul à programmer. Il s'installe ensuite en Californie et travaille comme programmeur. En 1977, il fonde Oracle. 16 ans plus tard, il est milliardaire.

Mais c'est le boom de l'intelligence artificielle qui l'a propulsé vers une richesse insensée. Oracle a conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, Meta et Nvidia. En 2020 , «Forbes» estimait sa fortune à environ 59 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle s'élève à 347 milliards de dollars selon le magazine économique.

Ellison découvre le pouvoir

Avec son argent, il a toujours soutenu des hommes politiques: en 2002, il soutenait encore le démocrate Bill Clinton, puis il a changé de camp lors de la campagne présidentielle de 2016 et a soutenu Marco Rubio, républicain et adversaire direct de Trump. Depuis 2020, il est derrière Trump. Pour la deuxième candidature présidentielle de ce dernier, il a organisé une soirée de collecte de fonds, mais ne s'y est pas présenté lui-même.

Ellison est en outre considéré comme une voix pro-israélienne proéminente: il entretient une relation étroite avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec lequel il est ami depuis des années. En 2017 , selon le «Guardian», Ellison a fait don de 16,6 millions de dollars à l'organisation «Friends of the Israel Defense Forces», qui finance des programmes de soutien aux soldats israéliens.

Peu après l'élection de Trump pour son second mandat, Ellison est apparu publiquement avec lui. En janvier 2025, ils ont annoncé, avec d'autres CEO de la tech, la création de l'entreprise Stargate, qui doit développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. «Dans le cas de Larry, cela va bien au-delà de la technologie: il est pour ainsi dire le PDG de tout», a déclaré Trump à propos d'Ellison lors de l'événement , selon CNN.

Le président américain Donald Trump avec le PDG de SoftBank Masayoshi Son, Larry Ellison, et le PDG d'OpenAI Sam Altman (de gauche à droite) en janvier 2025 à la Maison Blanche.
Le président américain Donald Trump avec le PDG de SoftBank Masayoshi Son, Larry Ellison, et le PDG d'OpenAI Sam Altman (de gauche à droite) en janvier 2025 à la Maison Blanche.
KEYSTONE

Et en effet: l'influence d'Ellison va bien au-delà de la politique. En 2012, il a acheté l'île hawaïenne de Lanai pour près de 300 millions de dollars. Il possède également un tournoi de tennis et une équipe de voile, avec laquelle il a remporté la Coupe de l'America en 2010 et 2013. En 2022, il a investi un milliard de dollars dans le takeover Twitter d'Elon Musk. Tout simplement parce que «ce serait amusant», comme le cite le «New York Times».

Ellison possède également 50% de la société de production Skydance, que son fils David Ellison a fondée et dirige. En août 2025 , Skydance a fusionné avec Paramount, reprenant ainsi la chaîne de télévision CBS. La prochaine étape pour les Ellison est de reprendre le groupe «Warner Bros.» avec Skydance.

Il y a quelques jours, Skydance a annoncé la nomination de la journaliste conservatrice Bari Weiss au poste de rédactrice en chef de CBS. Cette dernière a démissionné du «New York Times» à l'été 2020, parce qu'elle trouvait ses reportages trop à gauche. Elle représente depuis lors presque symboliquement le glissement à droite des médias américains.

«Président fantôme des Etats-Unis»

Et maintenant TikTok. En fait, la reprise de l'application par la société d'Ellison, Oracle, n'est que la prochaine étape logique. En effet, Oracle héberge déjà depuis 2020 les données américaines de l'application sur ses serveurs cloud. Mais justement: en silence, en arrière-plan. Ce projet de l'ombre devient désormais un symbole: celui d'une alliance toujours plus étroite entre Trump et l'industrie technologique.

Un rapprochement au centre duquel se trouve Larry Ellison, l'homme sur lequel une biographie a été publiée en 1997 sous le titre: «La différence entre Dieu et Larry Ellison ? Dieu ne croit pas qu'il est Larry Ellison». Et que le magazine «Wired» a qualifié en septembre 2025 de «président fantôme des États-Unis».

«Si je pouvais le faire à 100% MAGA, je le ferais», a encore déclaré Trump lors de la signature du décret sur TikTok. Et de poursuivre: «Mais malheureusement, cela ne fonctionnera pas ainsi». Avec Larry Ellison à ses côtés, il pourrait toutefois se rapprocher de cet objectif comme jamais auparavant.

