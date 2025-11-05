«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens», dit un ministre israélien

Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichaï Chikli, a appelé mercredi les juifs à quitter New York après l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de la ville.

Les positions de M. Mamdani sur Israël, qu'il a qualifié de «régime d'apartheid» et dont il a dénoncé l'offensive dans la bande de Gaza comme un «génocide», ont suscité de vives réactions, notamment la colère d'une partie de la communauté juive. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Soutien de longue date de la cause palestinienne, M. Mamdani s'est élevé à plusieurs reprises ces derniers mois contre l'antisémitisme, tout en dénonçant également l'islamophobie dont il dit avoir été victime.

«La ville qui fut autrefois un symbole de liberté dans le monde vient de confier ses clés à un soutien du (mouvement islamiste palestinien) Hamas», a écrit M. Chikli sur X.

«New York ne sera plus jamais la même, surtout pour sa communauté juive», a-t-il ajouté.

Ce ministre de droite connu pour ses déclarations radicales a invité «les juifs de New York à envisager sérieusement de faire de la Terre d'Israël leur nouveau foyer».

Le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben Gvir a renchéri qualifiant le nouveau maire de New-York d'«antisémite».

«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens. Mamdani est un partisan du Hamas, un ennemi d'Israël et un antisémite déclaré», a-t-il déclaré, selon un communiqué.

Issu de l'aile gauche du parti démocrate, Zohran Mamdani deviendra en janvier le premier maire musulman de New York.

Pas de réaction officielle

Les positions de M. Mamdani sur Israël, qu'il a qualifié de «régime d'apartheid» et dont il a dénoncé l'offensive dans la bande de Gaza comme un «génocide», ont suscité de vives réactions, notamment la colère d'une partie de la communauté juive.

Dans l'opposition israélienne, le chef du parti nationaliste de droite Avigdor Lieberman a affirmé sur X que «New York a choisi comme maire un raciste, un populiste et un islamiste chiite déclaré».

Ni le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu ni le ministère des Affaires étrangères israélien n'avaient réagi mercredi soir à cette élection.

La victoire électorale nette de M. Mamdani est intervenue malgré des attaques visant ses politiques et ses origines musulmanes, provenant notamment des milieux d'affaires, de médias conservateurs et du président américain Donald Trump.

M. Trump est intervenu à la dernière minute dans la campagne électorale mardi, disant que M. Mamdani avait de la «haine» pour les Juifs.