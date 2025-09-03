  1. Clients Privés
Colonisation de la Palestine Un ministre israélien d'extrême droite veut annexer la Cisjordanie

ATS

3.9.2025 - 16:11

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé mercredi à l'annexion de larges portions de la Cisjordanie occupée. Cet élu d'extrême droite réagissait à l'annonce par plusieurs pays de leur intention de reconnaître un Etat palestinien.

Pour ce ministre d’extrême droite, cette mesure permettrait «de retirer de l'agenda, une fois pour toutes, l'idée de diviser notre minuscule terre et d'y établir en son centre un Etat terroriste» (archive).
IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA

03.09.2025, 16:11

«Le moment est venu d'appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie», a déclaré M. Smotrich, utilisant le nom qu'Israël emploie pour désigner la Cisjordanie, un territoire palestinien qu'il occupe depuis 1967. Selon lui, l'administration des colonies au sein du ministère de la Défense dont il est chargé a élaboré, ces derniers mois, des cartes qui permettraient d'appliquer la «souveraineté israélienne» à environ 82% de la Cisjordanie.

Selon ce ministre, cette mesure permettrait «de retirer de l'agenda, une fois pour toutes, l'idée de diviser notre minuscule terre et d'y établir en son centre un Etat terroriste».

Guerre à Gaza. Israël intensifie ses préparatifs pour une offensive sur Gaza-ville

Guerre à GazaIsraël intensifie ses préparatifs pour une offensive sur Gaza-ville

L'Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle limité sur certaines parties de la Cisjordanie, a promptement condamné «dans les termes les plus forts» les propos de M. Smotrich, «en particulier ses appels incendiaires à intensifier l'activité de colonisation».

Fin juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU à la fin du mois. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même. La Belgique l'a annoncé mardi.

«L'application de la souveraineté en Judée-Samarie est une étape préventive face à l'attaque politique planifiée contre nous et face aux tentatives de mettre en danger notre existence et l'avenir de nos enfants», a encore déclaré M. Smotrich.

