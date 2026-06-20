Le ministre de l'Intérieur du Pakistan, pays médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis, est arrivé samedi en Iran dans le cadre de tractations diplomatiques au lendemain du report de pourparlers en Suisse, selon les médias iraniens.

Le ministre pakistanais de l'Intérieur doit rencontrer son homologue iranien, Eskandar Momeni, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. AFP

Keystone-SDA ATS

«Le ministre pakistanais de l'Intérieur (Mohsin Naqvi, NDLR) arrivera en Iran aujourd'hui samedi, à midi, dans le cadre des efforts déployés par le Pakistan en vue des négociations irano-américaines», a écrit l'agence Isna, citant le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.

Plusieurs médias locaux, dont l'agence Tasnim, ont ensuite précisé que M. Naqvi avait atterri à Machhad, dans le nord-est de l'Iran. Selon Isna, le ministre pakistanais de l'Intérieur doit rencontrer son homologue iranien, Eskandar Momeni, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Cette visite intervient au lendemain du report de discussions entre Téhéran et Washington initialement prévues en Suisse vendredi dans la foulée d'un accord entre les deux pays ennemis.

L'Iran et les Etats-Unis ont signé mercredi, sous médiation pakistanaise, un protocole d'accord visant à mettre fin à trois mois de guerre au Moyen-Orient déclenchée par des frappes israélo-américaines sur Téhéran.

Le texte ouvre la voie à une période de 60 jours de pourparlers centrés sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions contre l'Iran en vue d'un accord final.