Intercepté par l'Otan «Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeait vers l'espace aérien turc»

ATS

4.3.2026 - 16:38

Un missile balistique tiré depuis l'Iran et qui se dirigeait vers l'espace aérien turc a été détruit par les systèmes de défense de l'Otan positionnés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi le ministère turc de la Défense.

«Nous pensons que le missile balistique visait une base militaire» à Chypre, a déclaré un responsable turc sous couvert d'anonymat. (image d'illustration)
«Nous pensons que le missile balistique visait une base militaire» à Chypre, a déclaré un responsable turc sous couvert d'anonymat. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 16:38

04.03.2026, 16:58

Un responsable turc a estimé par la suite, sous couvert de l'anonymat, que le missile visait Chypre.

«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeant vers l'espace aérien turc après avoir survolé les espaces aériens irakien et syrien, a été intercepté et neutralisé à temps par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'Otan déployés en Méditerranée orientale. (...) L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a affirmé le ministère turc dans un communiqué publié sur X.

«Toutes les mesures nécessaires à la défense de notre territoire et de notre espace aérien seront prises avec fermeté et sans hésitation. Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit de répondre à toute action hostile contre notre pays», a ajouté le ministère.

Un débris appartenant à une munition de défense aérienne est tombé dans le district de Dörtyol, dans la province de Hatay, dans le sud-est du pays, a précisé le ministère.

«Toute action hostile recevra la réponse appropriée dans le cadre du droit international. La consultation et la coopération avec l'OTAN et nos alliés se poursuivront tout au long de ce processus», a de son côté affirmé sur X le directeur des communications de la présidence turque Burhanettin Duran.

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré à son homologue iranien lors d'un appel téléphonique que «toute mesure susceptible d'entraîner une escalade du conflit devait être évitée», selon la diplomatie turque.

Chypre visée

La Turquie «n'était pas la cible du missile» qui se dirigeait vers l'espace aérien turc, a de son côté affirmé un responsable turc à l'AFP.

«Nous pensons qu'il visait une base militaire» à Chypre, «mais qu'il a dévié de sa course», a-t-il ajouté, après avoir requis l'anonymat.

L'Otan a de son côté indiqué condamner l'incident.

«L'Otan se tient fermement aux côtés de tous les Alliés, y compris la Turquie, au moment où l'Iran poursuit ses attaques indiscriminées dans toute la région», a déclaré sa porte-parole Allison Hart.

