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Russie Un mort et deux blessés à Sébastopol après une attaque ukrainienne

ATS

19.3.2026 - 03:02

Un homme est mort après une attaque ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités russes. Elles affirment avoir abattu 27 drones.

La Crimée occupée et annexée depuis 2014 par la Russie est régulièrement ciblée par l'Ukraine (archives).
La Crimée occupée et annexée depuis 2014 par la Russie est régulièrement ciblée par l'Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.03.2026, 03:02

19.03.2026, 07:58

«Un homme qui se trouvait dans une maison d'un lotissement [...] est décédé à la suite de l'attaque menée par les forces armées ukrainiennes», a écrit sur le réseau social Telegram Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée, annexée en 2014. Deux personnes ont également été blessées, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région russe de Stravropol (sud), Vladimir Vladimirov, a annoncé sur Telegram que la défense aérienne russe a «abattu plusieurs drones» en «repoussant une attaque menée par des drones ennemis visant la zone industrielle de Nevinnomyssk».

Les autorités ukrainiennes ont également signalé trois blessés à Odessa (sud) après une attaque russe sur un quartier résidentiel de la ville portuaire de la mer Noire.

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