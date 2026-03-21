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Histoire Un mythe vieux de 200 ans s'effondre : révélations sur la bataille d'Hastings

Basile Mermoud

21.3.2026

La bataille d'Hastings, qui a conduit il y a près de 1.000 ans Guillaume le Conquérant à s'emparer du trône d'Angleterre, continue de faire l'objet de révélations: un historien britannique vient d'apporter un nouvel éclairage sur la défaite de l'armée anglo-saxonne du roi Harold.

Véritable chef-d’œuvre du Moyen Âge, la tapisserie de Bayeux raconte en images les exploits de Guillaume le Conquérant et la conquête de l’Angleterre en 1066 (archives).
Véritable chef-d’œuvre du Moyen Âge, la tapisserie de Bayeux raconte en images les exploits de Guillaume le Conquérant et la conquête de l’Angleterre en 1066 (archives).
AFP

Agence France-Presse

21.03.2026, 11:31

Le 14 octobre 1066, cette bataille entre Saxons et Normands opposa près de 20.000 combattants et fit passer l'Angleterre sous domination normande.

Harold Godwinson, dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, aurait été tué d'une flèche dans l'oeil, une scène figurant sur la tapisserie de Bayeux, qui sera bientôt prêtée au British Museum à Londres.

Les historiens ont longtemps affirmé que Harold était arrivé à Hastings, sur la côte sud anglaise, avec une armée exténuée après une longue marche, ce qui aurait conduit à sa défaite.

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Quelques jours avant cette bataille, le 25 septembre, il avait combattu et défait les vikings dans le nord de l'Angleterre. Il aurait ensuite fait marcher son armée pour combattre Guillaume le Conquérant sur une distance de 200 miles (environ 322 kilomètres) en dix jours.

Mais pour Tom Licence, professeur d'histoire médiévale à l'université d'East Anglia, cette «marche forcée» est une invention remontant à il y a environ 200 ans.

«Elle n'a jamais eu lieu. En réalité, ce trajet s'est déroulé en grande partie par voie maritime», a résumé son université dans un communiqué.

Selon Tom Licence, «depuis plus de 200 ans, les historiens répètent une interprétation erronée de la Chronique anglo-saxonne, l'un des premiers et des plus complets témoignages écrits de l'histoire de l'Angleterre».

«Seul un général fou aurait envoyé ses hommes à pied alors que des navires étaient disponibles», poursuit-il. Harold a, au contraire, mené «une opération terrestre et maritime sophistiquée». Ses hommes ont eu le temps de se reposer avant Hastings.

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Le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre aurait tenté, en vain, une manœuvre d'encerclement naval contre le duc de Normandie. Il aurait voulu piéger son armée dans la péninsule d'Hastings.

Après Hastings, qui reste la plus célèbre des batailles d'Angleterre, Guillaume a été couronné à l'abbaye de Westminster, à Londres, sous le nom de Guillaume Ier, et a régné jusqu'à sa mort en 1087.

Michael Lewis, conservateur de l'exposition consacrée à la Tapisserie de Bayeux au British Museum, a salué «une découverte fascinante». Les recherches du professeur Tom Licence «montrent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur les événements de 1066», a-t-il souligné.

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