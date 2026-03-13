La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait annoncer la participation de Tokyo au système américain de défense antimissile «Golden Dome» lorsqu'elle rencontrera Donald Trump la semaine prochaine, a rapporté vendredi un média nippon.

Le Japon souhaite rejoindre le Golden Dome de Donald Trump. ats

Présenté comme un bouclier antimissile de nouvelle génération, ce «Dôme d'or» «protégera progressivement notre nation des attaques aériennes de n'importe quel ennemi», y compris grâce à des intercepteurs et capteurs spatiaux, avait déclaré l'an dernier le chef du Pentagone, Pete Hegseth.

Citant plusieurs sources gouvernementales anonymes, le quotidien japonais Yomiuri a indiqué que Mme Takaichi devrait discuter de cette initiative avec M. Trump lors de leur rencontre prévue le 19 mars à Washington, et lui faire part de l'intention du Japon d'y participer.

L'objectif est que les deux alliés développent conjointement des intercepteurs et un réseau de satellites pour contrer les planeurs hypersoniques (HGV) mis au point par la Chine et la Russie, selon le journal. Ces HGV seraient capables de voler à une vitesse d'au moins Mach 5.

En participant à l'initiative «Golden Dome», le Japon souhaite renforcer ses propres capacités d'autodéfense, ajoute le Yomiuri. Le pays a assoupli ces dernières années sa stricte position pacifiste, cherchant à se doter de capacités de «contre-attaque» et doublant ses dépenses militaires pour les porter à 2% de son PIB.

En décembre, le gouvernement a approuvé un budget record pour le prochain exercice fiscal débutant le 1er avril prochain, incluant un montant inédit de 9000 milliards de yens (44 milliards de francs) pour les dépenses de défense.