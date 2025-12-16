  1. Clients Privés
France Un nouveau procès se profile pour Nicolas Sarkozy

Basile Mermoud

16.12.2025

Le parquet national financier français a demandé mardi que l'ancien président Nicolas Sarkozy soit jugé aux côtés de 10 autres personnes, dont son épouse Carla Bruni-Sarkozy, dans un dossier en lien avec le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison.

L'ex-chef de l'Etat français (2007-2012) a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne (archives).
L'ex-chef de l'Etat français (2007-2012) a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.12.2025, 20:54

La décision de renvoyer ces 11 personnes ou non devant le tribunal correctionnel revient toutefois au juge d'instruction qui pilote ce dossier qui concerne les rétractations, possiblement rémunérées, de l'homme d'affaires Ziad Takieddine, décédé en septembre.

Ce Franco-Libanais avait soutenu à plusieurs reprises que la campagne de M. Sarkozy en 2007 avait été financée par la Libye de Mouammar Kadhafi, avant de faire soudainement marche arrière en 2020.

Un succès «phénoménal». Le livre de Sarkozy vendu à près de 100'000 exemplaires

Un succès «phénoménal»Le livre de Sarkozy vendu à près de 100'000 exemplaires

Cette volte face avait alimenté les soupçons de la justice autour d'une possible rémunération de M. Takieddine par M. Sarkozy et ses proches, ce qu'ils ont toujours nié.

Dans son réquisitoire définitif, rendu mardi, le parquet national financier (PNF) a requis le renvoi de l'ancien chef d'Etat pour «association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée» et «recel de subornation de témoin».

Pour Carla Bruni-Sarkozy, le renvoi est requis uniquement pour «l'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée», un non-lieu partiel ayant été demandé pour le «recel de subornation de témoin».

Parmi les inculpés figure également Michèle dite «Mimi» Marchand, la «papesse» de la presse people française, visée par des réquisitions de renvoi pour «subornation de témoin» et «association de malfaiteurs en vue de corrompre des personnes exerçant des fonctions juridictionnelles au Liban».

«Sans anathème». Sarkozy ne s'associera pas à un «front républicain» contre le Rassemblement national

«Sans anathème»Sarkozy ne s'associera pas à un «front républicain» contre le Rassemblement national

L'ex-chef de l'Etat français (2007-2012) a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Il a passé 20 jours en détention à la prison parisienne de la Santé, un fait inédit pour un ancien président dans l'histoire de la République française.

Il a fait appel et doit être rejugé à partir du 16 mars 2026. L'ancien président, qui a toujours clamé son innocence, avait vivement attaqué les juges après sa condamnation, dénonçant une décision motivée selon lui par la «haine» des magistrats à son égard.

